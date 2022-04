Daniela Crudu e nebunatică rău! Spectacol în stradă avea să facă la Mamaia, unde deja începuse petrecerea de 1 Mai. Asta după ce le-a explicat paparazzilor CANCAN.RO cum a reușit ea să vopsească ouăle. De Paști. Aveți imaginile de senzație, dar și incendiare, cu „zbuciumata” Cruduța!

De gât cu vărul ei, Franco, pe care-l laudă din plin, a venit Daniela Crudu la mare, pentru a petrece zile și nopți de vis. ”Vezi ce Făt-Frumos am, zici că-i Maluma”, și-a ridicat Cruduța în slăvi ”frumușelul”. Apoi și-a descris costumația, una mulată care a băgat ispita în masculii de pe stradă.

”Mi-am luat Gucci, după cum se vede…Gucciiii”, a strigat, în gura mare, Daniela.

Daniela Crudu: „Sunt bine, mă distrez, am petrecut și aseară”

Și a început scena de erotism. S-a unduit, și-a mișcat, senzual, posteriorul. ”Sunt bine, mă distrez, am petrecut și aseară. E toată lumea aici, m-am întâlnit cu o groază de prieteni, e frumos, ca la mare… Petreceri ca la noi nu există”, spune Cruduța.

Își amintește și de ouăle de Paști. Pe care chiar ea, cu mânuțele ei, le-a vopsit. ”Am făcut ouă colorate și miel la cuptor. Vreți să vă spun cum am colorat ouăle? Am cumpărat vopsea de ouă și am pus-o în apă”, zice, veselă și mândră, Daniela.

Și apar masculii. Doi la număr. Dar doar pe unul dintre ei îl ia în cătare. Îl întreabă una, alta, tânărul se bagă în joc. În timp ce Daniela începe să meargă „în figuri”, în văzul tuturor. E admirată însă ”mulata”. Și ea știe, așa că-și permite. Tânărul pe care i se pusese ”pata” scapă, totuși. Cruduța se prăvălește, imediat, de râs. Aproape se așază pe vine, râsul ei devine contagios. Apoi îi trece. Urmează o nouă noapte albă.

