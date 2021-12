Daniela Crudu e în lumina reflectoarelor de atâția ani, încât oamenii s-au obișnuit cu temperamentul ei, dar și cu cerințele pe care uneori le are. Cu toate acestea, fosta asistentă TV reușește să surprindă de fiecare dată! Fie că vorbim de o simplă ieșire în oraș sau de o banală vizită la salonul de înfrumusețare, Cruduța știe ce vrea și cum să se impună. CANCAN.RO are fotografii cu ex-asistenta în timp ce le dă „ordine” doamnelor care se ocupă de imaginea ei.

Saloanele de înfrumusețare, cabinetele medicilor esteticieni și, câteodată, sala de fitness, toate sunt printre preferatele Danielei Crudu când vine vorba de imaginea ei. La estetician se retușează, iar la cosmetician își dă un plus de strălucire!

O face des, pentru că „job-ul” i-o cere! Așa se face că, serile trecute, Cruduța a fost zărită de paparazzii CANCAN.RO în timpul unei sesiuni de relaxare.

Daniela Crudu știe ce vrea!

Îmbrăcată într-o rochie neagră, mulată, cu decolteul la vedere și așezată pe scaun, în fața oglinzii, așa și-a petrecut Cruduța o după-amiază rece de decembrie. Angajatele salonului de înfrumusețare pe care fosta asistentă TV l-a vizitat au tratat-o ca pe o adevărată divă, iar tot ceea ce i-a poftit inima a și primit.

Cu ochii ațintiți în telefon, fără să-i dea doamnei respective prea multă atenție, Daniela Crudu a avut parte de un tratament ca la carte. În timp ce podoaba capilară îi era atent aranjată, bruneta s-a delectat cu un pahar de șampanie. La un moment dat, mulțumită de rezultat, Daniela a rugat-o pe angajata salonului să o și fotografieze. Asta pentru că selfie-urile pe care și le făcuse nu au fost pe placul ei. Zis și făcut! Dorința i-a fost imediat îndeplinită, iar Daniela Crudu a putut pleca pe deplin mulțumită.

Ce intervenții estetice are, de fapt, Daniela Crudu

De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul – pe care și l-a micșorat – dar și gușa și și-a mai „ascuțit” chipul. Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi și-a tatuat sprâncenele. În plus, a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect. Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice.

„Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase.

«Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, a spus Cruduța, acum ceva timp.

