Fotografia cu care Daniela Crudu i-a surprins pe internauți! Fanii au reacționat imediat. „Ferească sfântul…”

Daniela Crudu a pus pe pauză agitația din Capitală și a plecat într-o vacanță în Barcelona. Vedeta se distrează, se relaxează și a postat și câteva imagini în mediul online. Fotografiile i-au surprins pe internauți, care au reacționat imediat.

Daniela Crudu a decis că este vremea pentru o vacanță, așa că nu a stat mult pe gânduri și a plecat în Barcelona, acolo unde se distrează alături de câțiva prieteni. Vedeta nu a ratat ocazia și a postat câteva fotografii din vacanță, iar una dintre ele a stârnit reacția internauților.

În fotografia cu pricina, Daniela Crudu apare ținând în mână un pahar de vin, însă internauții s-au arăta surprinși de schimbarea vedetei. Mai mulți urmăritori din mediul online i-au reproșat Danielei Crudu că s-a schimbat complet, rămânând doar o umbră din Daniela Crudu de altă dată.

„Ferească sfântul decât cu sânii pe afara și cu paharul în mână, păcat de exemplul pe care îl dai…Înainte erai o fată simplă, până să te schimbi. Până să te schimbe banii îmi plăceai. Acum ai ajuns o umbră a vechii Daniela. Păcat!”, a comentat unul dintre internauți.

„Aoleu, parca nu mai ești tu! Ești schimbată de când nu te-am mai văzut”, „Cu paharul nu e bine, băutura te îmbătrânește”, „Cât de mult te-ai schimbat, prea multe intervenții”, au mai spus alți internauți.

Daniela Crudu s-a retras din televiziune

Daniela Crudu s-a retras din televiziune și a mărturisit că nu mai este tentată să revină pe micile ecrane. Vedeta a dezvăluit și din ce câștigă bani în momentul de față, după ce a renunțat la proiectele TV.

Daniela Crudu s-a reorientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este mulțumită de ceea ce face în momentul de față

„M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Survivor, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă.

Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a declarat Cruduța pentru playtech.ro.

