Cu ce se ocupă acum Cornel Palade, după ce a renunțat la televiziune: „Trăiesc ca o plantă”

Zilele acestea, Cornel Palade a vorbit, în cadrul unui interviu, despre viața sa de după decenii de faimă. Fostul partener de scenă a lui Romică Țociu a spus și în ce relații a rămas cu artistul cu care a făcut echipă, dar și ce se întâmplă cu fiica sa, Ada, ajunsă la vârsta de 33 de ani.

Cornel Palade a mărturisit că nu mai lucrează, în acest moment, la niciun proiect. S-a pensionat, dar chiar dacă stă departe de scenă, tot ține legătura cu Romică Țociu. Chiar în urmă cu câteva zile, l-a sunat și i-a spus că a plecat într-o vacanță.

„Nu am proiecte, stau acasă. Sunt pensionar, trăiesc ca o plantă. Asta este. Domnu Țociu (n.r. Romică Țociu ) este bine și el, era prin vacanță. Chiar m-a sunat, zilele trecute, să îmi povestească ce a făcut pe acolo. Ce să facem? Dăm înainte”, a declarat actorul de comedie pentru .

Cu ce se ocupă fiica lui Cornel Palade

Fiica sa, în vârstă de 33 de ani, a plecat din România în urmă cu trei ani și locuiește în Londra. În vara anului 2023, dorește să-i facă o bucurie tatălui și să vină în țară. Actorul abia așteaptă să o revadă și să îi gătească preparatele sale preferate.

„Fiica mea, Ada, este bine, muncește, aleargă, este la Londra. Ar trebui să vină vara aceasta acasă, dar nu știu exact când. Ea o să decidă, în funcție de cum are și timp, de programul său.

Nu știu cu ce o aștept acasă când o să vină, ei îi place tot ce gătesc eu, deci nu îmi fac probleme că nu o să îi placă mâncarea pe care o să o gătesc

Nu știu dacă o să rămână acolo sau nu, vedem. Știți cum este în anii tinereții? Lucrurile se mai schimbă odată cu trecerea timpului”, a ma spus Cornel Palade pentru sursa menționată anterior.

Duetul Țociu-Palade, din nou pe micile ecrane

Pe data de 11 iunie, Cornel Palade și Romică Țociu au fost văzuți la iUmor la Gala de Vacanță. Finalul sezonului 14 a reușit să-i reunească într-un moment inedit care a stârnit hohotele de râs ale telespectatorilor de la Antena 1.

Cornel Palade și Romică Țociu au avut câteva glume despre vedete internaționale, printre care: „Uite, aseară, am ajuns acasă, am pus capul pe pernă. După două secunde, am adormit. Cine crezi că intră la mine în cameră? În vis… Madonna. Da, pe cântăreața Madonna! Și apoi le-am visat pe Nicole Kidman și pe Shakira“, a spus Cornel Palade, iar bunul său prieten i-a cerut mai multe detalii, stârnind, din nou, bucuria fanilor.

Nu se știe când va fi următoarea ocazie în care telespectatorii îi vor putea vedea în acest format.

