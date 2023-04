Informația momentului despre Romică Țociu și Cornel Palade! Ce spun despre despărțire. „Emoția mă sugrumă”

Romică Țociu și Cornel Palade lucrează de 33 de ani împreună și sunt, cu adevărat, o legendă a comediei de la noi. Celebrul cuplu umoristic va urca pe scena show-ului IUmor pentru prima dată, în gala specială din seara de Paște. Au pregătit cele mai bune glume despre masa de sărbători, dar și despre prietenie, iar fanii emisiunii abia așteaptă să le audă!

Romică Țociu și Cornel Palade revin cu forțe proaspete și vor urca pe scena show-ului IUmor de la Antena 1, în gala specială din seara de Paște. Au pregătit cele mai bune glume, cu care vor să-și surprindă fanii. Telespectatorii emisiunii așteaptă cu sufletul la gură să-i revadă pe cei doi comedianți, mai ales că au lipsit o perioadă din lumina reflectoarelor.

Romică și Cornel nu au mai apărut împreună pe micile ecrane, iar românii le-au simțit lipsa. Celebrul cuplu umoristic își face apariția, la ceva timp după ce s-a vehiculat că sunt certați. Se pare că lucrurile merg ca pe roate între ei, mai ales că au o prietenie frumoasă de mai bine de 30 de ani.

„Am vrut să-mi iau miel… au scumpit carnea de miel de zici că este vacă japoneză. Ca să iei o bucată de drob, trebuie să faci credit la bancă. Am făcut C.A.R.“, a spus Cornel Palade, iar prietenul său l-a sfătuit: „Ai răbdare, Cornele! Nu te înfuria, că au băgat programul «Primul miel» – îți dă mielul în rate. Și… până la urmă ce ai făcut?“.

Romică Țociu și Cornel Palade, „ceartă” în văzul tuturor

Cei doi comedianți au simulat o ceartă direct pe scena de la IUmor. Deși totul a părut real, n-a fost deloc așa. La sfârșitul „conflictului” din platoul emisiunii de la Antena 1, Romică și Cornel au ținut să-și mulțumească, într-un mod unic, pentru cei 33 de ani de când lucrează împreună.

„Vreau să spun, deși, se vede – emoția mă sugrumă, că despărțirea de Cornel nu poate fi decât o glumă. Dincolo de faimă, de turnee, dincolo de orice bani, eu îl iubesc pe omul ăsta de vreo 33 de ani“, susține Romică Țociu.

Cornel Palade a ținut să spună: „M-ai emoționat! Am fost un cuplu amuzant, dar am avut ceva de spus mereu. Au fost momente bune, au fost momente când ne-a fost și greu. Dar dincolo de toate, vă jur că orice glumă ar putea să spună, el e perechea mea și tot ce am realizat a fost doar împreună“.