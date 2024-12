Cu ce se ocupă acum Robert Braia, fostul concurent de la Insula Iubirii. Relația cu Bianca Mitroi a fost una controversată

Robert Braia, cunoscut publicului datorită participării sale la show-ul „Insula Iubirii”, continuă să fie un nume discutat în mediul online, chiar și după încheierea emisiunii. Tânărul, care a intrat în competiție alături de Bianca Mitroi, iubita sa de atunci, a fost implicat în numeroase momente tensionate și dezbateri aprinse, fiind unul dintre cele mai comentate personaje din ultimul sezon al reality show-ului difuzat de Antena 1.

Relația dintre Robert și Bianca a fost puternic analizată în cadrul emisiunii, iar unele dezvăluiri făcute de tânără au provocat reacții intense din partea publicului. De la neînțelegeri privind viața de cuplu până la conflicte legate de animalele de companie ale Biancăi, povestea lor a fost una plină de evenimente care au alimentat curiozitatea și discuțiile fanilor emisiunii. În ciuda acestor situații, după încheierea show-ului, Robert a decis să își schimbe direcția și să se concentreze pe alte priorități.

În prezent, Robert Braia și-a orientat atenția către mediul de afaceri, fiind implicat activ în gestionarea proiectelor familiei sale. Totodată, acesta și-a găsit o nouă pasiune în crearea de conținut online, unde este foarte activ și interacționează frecvent cu urmăritorii săi. Pe rețelele de socializare, Robert împărtășește aspecte din viața sa cotidiană, proiectele în care este implicat, dar și momente de reflecție personală. Prezența sa online rămâne una apreciată, mai ales de către cei care l-au susținut în timpul competiției.

În ceea ce privește zvonurile apărute după emisiune, legate de o posibilă relație cu una dintre ispite, Robert a preferat să nu comenteze în mod direct. Acesta și-a păstrat discreția cu privire la viața sentimentală și pare să fie mai interesat de dezvoltarea profesională. Totuși, fanii continuă să fie curioși și speculează pe marginea evoluției sale personale și sociale.

„Bună, dragilor! Am zis că o să vorbesc cu voi despre relația dintre mine și Robert, de aceea m-am decis să vă spun acum. Relația dintre mine și Robert este una de prietenie, am rămas foarte buni prieteni, vorbim când este cazul. Nu înseamnă că ne vedem sau că vorbim zilnic. Vă spun asta pentru că voi nu sunteți urmăritorii mei, sunteți ca și familia mea și îmi doresc, de acum încolo, să vorbesc foarte deschis cu voi despre ce se întâmplă în viața mea. Doar că vreau să le iau ușor, pe rând, ca să nu ne plictisim, nu? Tot ce pot să vă spun este că sunt într-o relație de ceva timp și că îmi doresc să respect acest lucru și să nu mă mai asociez în a fi într-o relație cu Robert. Pentru că nu este ok nici pentru mine, dar nici pentru omul de lângă mine. Însă o să vă spun mai multe pe parcurs”, a spus Larisa pe platforma de socializare.