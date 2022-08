Cu ce se ocupă astrologul Minerva la Banca Națională, de fapt. Ce spune purtătorul de cuvânt al BNR

Astrologul Minerva, pe numele său real Gabriela Dima (64 de ani), s-a angajat la Banca Națională a României. Cu ce se ocupă cunoscutul astrolog, de fapt? Iată ce spune purtătorul de cuvânt al BNR.

Cunoscutul astrolog Minerva, în vârstă de 64 de ani, s-a angajat la Banca Națională a României. Gabriela Dima, pe numele său real, ocupă poziția de secretară la Direcția Mentenanță. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a explicat faptul că nu știe „cine e astrologul Minerva”, pentru că Banca Națională „nu a angajat un astrolog”, ci o persoană în calitate de secretară la departamentul amintit anterior.

„Nu ştiu cine e astrologul Minerva. Am fost întrebat de un nume de persoană şi am spus că da, persoana respectivă lucrează la bancă, acolo unde sunt 2.000 de persoane. Nu ştiu cine e astrologul. Noi nu am angajat un astrolog la Banca Naţională, deci de aceea nu pot să vă transfer chestiunea aceasta. Acum sigur, dacă vrem să ducem discuţia în ridicol, putem să o ducem. Sigur, putem face glume pe chestia asta, dar este fosta dumneavoastră colegă. Înţeleg că apare şi site-ul Antena 3 cu nişte astrograme. La noi lucrează în calitate de secretară, la direcţia mentenanţă”, a declarat Dan Suciu, pentru Antena 3.

Gabriela Dima a explicat ce nu are voie să facă, după ce s-a angajat la BNR

Gabriela Dima, astrologul Minerva, a explicat faptul că nu va mai avea voie să apară pe micile ecrane, însă acest lucru nu ar putea să o împiedice să își deschidă, de exemplu, un podcast.

„Sunt fascinată de astrologie, sunt fascinată de Richard Tarnas tocmai că vorbirăm despre el, dar la fel de fascinată sunt şi de, dacă se poate face această comparaţie de Armand Constantinescu care este întemeietorul astrologiei româneşti moderne.

La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani, dar demersul meu către astrologie o să vi se pară ciudat.”, a declarat Minerva, în podcastul lui Damian Drăghici.

