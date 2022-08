Cunoscutul astrolog Minerva s-a angajat la Banca Națională. Ce nu va avea voie să facă de acum

Gabriela Dima sau Minerva aşa cum este cunoscută publicului, a fost recent invitată în podcastul lui Damian Drăghici, acolo unde a făcut dezvăluiri neaşteptate. Se pare că, celebrul astrolog s-a angajat la Banca Națională. Iată ce nu va avea voie să facă de acum.

Minerva are 64 de ani și este absolventă de Drept, Actorie și Psihologie. Cunoscutul astrolog a dezvăluit în timpul interviului că în prezent lucrează la Banca Națională, pe un post de execuție. Informația a fost confirmată pentru HotNews.ro de către oficiali ai BNR, care au declarat că astrologul lucrează la departamentul de mentenanță al Băncii Naționale.

De asemenea, Minerva a explicat şi ce nu va avea voie să facă de acum.

„Sunt fascinată de astrologie, sunt fascinată de Richard Tarnas tocmai că vorbirăm despre el, dar la fel de fascinată sunt şi de, dacă se poate face această comparaţie de Armand Constantinescu care este întemeietorul astrologiei româneşti moderne.

La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani, dar demersul meu către astrologie o să vi se pară ciudat.”, a declarat Minerva, în podcastul lui Damian Drăghici.