Cu ce se ocupă Brigitte Pastramă, după ce s-a mutat în Dubai? Din ce face bani, de fapt

Brigitte Pastramă și-a schimbat traiul complet, după ce a luat decizia de a părăsi România. Vedeta și-a făcut bagajele, a lăsat în urmă viața mondenă de la noi, apoi și-a luat zborul spre Dubai. Nu singură, ci alături de fiica ei, Sara. Florin Pastramă nu lipsește din peisaj, însă el este mai scump la vedere în Emiratele Arabe, căci are de lucru la afacerile din țara noastră. Chiar și așa, bruneta se descurcă de minune și s-a obișnuit deja cu viața din UAE. Cum își câștigă banii fosta soție a lui Ilie Năstase?

Brigitte Pastramă s-a mutat de ceva vreme tocmai în Dubai. Vedeta a renunțat la showbizul de la noi și s-a concentrat pe educația fiicei ei, Sara, pe care a înscris-o la o școală de acolo. Împreună cu Florin Pastramă, bruneta a luat decizia de a părăsi România și de a-și clădi un viitor în UAE. Sigur că, la început drumul a fost unul anevoios, însă acum lucrurile merg ca pe roate în viața lor. A început și o afacere, din care-și câștigă existența și se pare că nu stă rău deloc la capitolul finanțe.

„E mult mai liniștită viața în Dubai, față de cea din România, cel puțin pentru mine. Nu am așa multe business-uri aici. Acum am grijă de fiica mea, care merge la școală. Ea a început școala aici, în Dubai. Eu mi-am deschis o firmă aici, dar deocamdată nu am foarte mult de lucru. Prioritatea mea este copilul meu. Îmi petrec zilele cu ea”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, pentru Fanatik.

Ce afacere și-a deschis Brigitte Pastramă

Fosta soție a lui Ilie Năstase a pus totul la punct înainte de a se muta în Dubai. Brigitte și Florin Pastramă și-au deschis o afacere de amenajări interioare. Sunt încă la început în acest domeniu, însă lucrurile merg destul de bine. Vedeta susține că nu duc o viața luxoasă, ci una decentă. Se bucură de timpul petrecut în Emiratele Arabe și face tot posibilul ca fiicei ei să-i fie bine. Pentru că Florin încă petrece timp în România, unde deține diverse afaceri, revederea lor este mult mai dulce și așteptată.

„Mi-am deschis împreună cu Florin o firmă de design interior și amenajări interioare. Avem o echipă cu care renovăm case. Schimbăm faianța, punem mozaic, avem 2 stiluri de design, frech riviera și italian. Noi vopsim pereții cu velvet, punem tapet, modificăm instalația electrică în funcție de design și preferințele fiecăruia. Putem să facem și rame pe pereți, cu lumini. Avem mai multe servicii pe care le oferim, dar toate merg pe design francez sau italian”, a mai spus bruneta, pentru sursa citată.