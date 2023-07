Clipe grele pentru Brigitte Pastramă. A fost abandonată pe patul de spital: ”Mă gândeam cine va avea grijă de mine”

Brigitte Pastramă și-a format un renume de femeie puternică și de neclintit, însă, în spatele acestei reputații se află, de fapt, o persoană greu încercată de viață. Fosta soția a lui Ilie Năstase a vorbit despre momentul în care a fost abandonată pe patul de spital, acela fiind unul dintre motivele pentru care a decis să se mute definitiv din România.

În urmă cu un an, Brigitte Pastramă a simțit pe propria piele cum stă treaba cu ”adevăratele” prietenii din viața ei. Fosta soție a lui Ilie Năstase a ajuns pe mâinile medicilor și a avut nevoie de câteva zile de spitalizare. În tot acest timp, Sara, fiica ei, a fost singura persoană care a vizitat-o. Cu tristețe în glas, Brigitte și-a dat seama că, în afară de familie, nimănui nu-i pasă cu adevărat de ea.

Brigitte Pastramă, decizie radicală după ce a fost abandonată pe patul de spital

Într-un moment de sinceritate cu propria persoană, Brigitte Pastramă a luat o decizie radicală, atât pentru ea, cât și pentru viitorul fiicei sale. Momentul în care și-a dat seama că a fost abandonată pe patul de spital, în urmă cu un an, a stat la baza deciziei de a se muta definitiv din țară.

„Am avut anul trecut un episod în care am fost pe un pat de spital și unica persoană care a venit la mine a fost fata mea. În momentul acela mi-am zis ce rămâne în viața asta, decât copiii? Până la urmă, totul e trecător. Aveam 45 de ani atunci și mă gândeam: cine are grijă de mine la bătrânețe? Trebuie să am grijă de copiii mei să nu devină drogați, să trăiască precum o plantă agățătoare. De atunci am înscris-o la o școală privată și am vrut să elimin tot ce înseamnă droguri, alcool din viața Sarei”, a declarat Brigitte Pastramă pentru wowbiz.ro.

Zis și făcut. În urmă cu 6 luni, Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai, acolo unde a început o nouă viață alături de Sara. Mai presus de orice, vedeta a pus pe primul loc viitorul fiicei sale, viitor în care a trebuit să investeacă timp și resurse financiare. Tânăra a ales să studieze la un liceu cu perspective bune pentru o posibilă carieră în industria jocurilor video.

„Eu nu am făcut neapărat o investiție imobiliară. Am făcut acest lucru ca un sacrificiu, pot spune, pentru că îmi doresc ca fetița mea să studieze într-o țară safe, unde nu are acces la droguri și la alcool. Nu se găsește alcool în magazine. A ales un liceu games, ceea ce înseamnă și multă inginerie robotică. Este un liceu cu perspective foarte bune. Se numește liceul viitorului, ea și-a ales cursurile. Ea ar vrea să facă psihologie, dar a ales și business. Eu aș fi vrut altceva pentru ea, IT, dar acum vedem pe ce o să rămână”, a declarat Brigitte pentru Viva.

