Brigitte Pastramă, la un pas de moarte chiar în ziua nunții. Momentele de groază prin care a trecut bruneta: „Ne-a trimis o bombă”

Brigitte Sfăt este, în prezent, căsătorită cu Florin Pastramă, însă, nu este singurul mariaj pe care l-a avut bruneta. Recent, a vorbit, într-un interviu, despre primul soț, Tavi Sfăt. L-a cunoscut la vârsta de 19 ani și s-a îndrăgostit pe loc. A renunțat la tot pentru el și până la căsătorie a mai fost doar un pas. Însă, nunta celor doi a stat sub un semn nefast. Chiar în ziua cea mare, un fost iubit al brunetei a trimis o bombă la eveniment.

Brigitte Pastramă a vorbit în cadrul unei emisiuni despre prima ei dragoste. Bruneta l-a întâlnit pe Tavi Sfăt la vârsta de 19 ani, dar, din cauza diferenței de vârstă (el era mai mare cu 13 ani), părinții ei nu au fost de acord cu relația. Însă, Brigitte nu a ținut cont de părerea lor și a renunțat la familie, pentru a fi împreună cu bărbatul iubit. A fugit de acasă, urmându-și vocea inimii.

„Eu la 19 ani am plecat de acasă. Când l-am cunoscut pe primul meu soț. Părinții mei nu au fost de acord cu relația și am fugit de acasă. Am fugit cu un sac de cartofi și cu un televizor alb-negru, pur și simplu. Atunci mi-am luat viața în mâini. Lucrasem un an în București, la Zina Dumitrescu, câștigasem Miss Personalitate România, câștigasem câteva concursuri de manechine, dar, încă, locuiam cu ei. Apoi l-am cunoscut pe cel care a fost tatăl lui Robi, care a decedat. (…).

Ei nu au fost de acord, era cu 13 ani mai în vârstă ca mine, ei considerau că era prea devreme pentru mine. Plus de asta, eu am fost fata mare și na, când au aflat că nu mai sunt, s-au supărat foarte tare. M-a pus mama să iau Biblia în mână și să jur și n-am mai putut, i-am spus adevărul și m-a bătut. (…) Tata mi-a pus condiții, ori mă despart de el, ori dacă nu, să plec de acasă.

Mama mi-a zis: ‘Jură că tu nu te-ai culcat cu omul ăsta’, și n-am putut, am spus adevărul. Atunci s-au supărat foarte tare și m-au pedepsit. Așa am plecat. Mi-am închiriat o garsonieră, el nu era din acel oraș. Părinții mei au crezut că o să fie doar o lecție și mă voi întoarce.”, a declarat Brigitte Pastramă, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

„A explodat bomba”

Relația dintre Brigitte Pastramă și Tavi Sfăt nu a fost una roz. Bărbatul era destul de autoritar și nu o lăsa pe brunetă să facă aproape nimic. Pe lângă asta, obișnuia să calce strâmb destul de des, având în vedere că era un împătimit al cluburilor. Tocmai de aceea, condusă de gelozie, vedeta a renunțat la relație, pentru o perioadă, și s-a cuplat cu un alt afacerist bogat. Însă, povestea lor a fost scurtă, iar Brigitte s-a întors în brațele primei sale iubiri și chiar a făcut nunta.

Numai că în ziua cea mare, afaceristul părăsit nu a putut să treacă peste decepție așa că s-a răzbunat. El a recurs la un gest extrem și a trimis o bombă la nunta fostei sale iubite. Proiectilul a explodat, provocând panică, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

„El era un om de afaceri, eu aveam 19 ani. M-am îndrăgostit de el iremediabil, eu îl vedeam numai pe el, făceam orice pentru el. Eu lucram în București, model, dar am venit că aveam o restanță. M-a invitat o prietenă la discotecă și m-a văzut el. După aia a început să mă sune, ne-am îndrăgostit, ne-am întâlnit pe ascuns. Am renunțat de multe ori la cariera mea de model pentru Tavi, că era foarte gelos. Nu voiam să-l pierd, pur și simplu. Nu mă lăsa să muncesc, voia să mă întrețină el numai așa cu puțin, ca să nu-l părăsesc. Dar îl iubeam foarte mult și până la urmă chiar am acceptat asta.

Dar, de exemplu, am avut o relație cu un bărbat foarte, foarte bogat, care în momentul în care m-am căsătorit cu el (n.r. cu Tavi), ne-a trimis o bombă. M-am despărțit de Tavi pentru că eu mai aflam de iubitele lui, cum avea discoteci. M-am despărțit, că n-am mai suportat, după am avut o relație cu un tip foarte bogat. Și după aia Tavi a plâns, m-a cerut de nevastă și m-am măritat cu el și na, a explodat o bombă. Toată lumea s-a speriat. Dumnezeu m-a protejat”, a mai dezvăluit Brigitte Pastramă.

