Brigitte Pastramă e foc și pară după ce și-a stricat mașina. Pe cine dă vina pentru că a ajuns la service

Brigitte Pastramă tună și fulgeră după ce bolidul de lux pe care îl deține a ajuns să fie ridicat de platformă. Mașina brunetei s-a defectat, iar pentru asta Brigitte învinuiește drumurile execrabile din România. Soția lui Florin Pastramă a explodat în mediul online.

De aproape jumătate de an, Brigitte Pastramă a renunțat la România și s-a mutat în Dubai. Vedeta a făcut acest pas pentru a le oferi copiilor ei un viitor mai bun. După cinci luni în care nu a mai pus piciorul în țară, bruneta s-a întors și a avut parte de o întâmplare ce a scos-o din minți. Bolidul de lux pe care îl deține a cedat și a ajuns pe platformă.

Se pare ca unul dintre cauciucurile mașinii a explodat, iar Brigitte Pastramă nu a mai avut ce face și a fost nevoită să cheme platforma. Întâmplarea a scos-o din minți pe Brigitte, iar bruneta și-a vărsat nervii în mediul online.

Soția lui Florin Pastramă a dat vina pentru tot ce i s-a întâmplat pe drumurile extrem de proaste din Capitală. Vedeta a criticat dur infrastructura din România și a spus ca așa ceva nu i se putea întâmpla niciodată în Dubai.

„Dragii mei, asta (n.r.: mașina pe platformă) e de la drumurile din București. Am ajuns din nou cu mașina pe platformă, pur și simplu mi-a explodat cauciucul. Asta e că avem drumuri, băga-mi-aș picioarele în ele de drumuri de București, că cine s-o mai întoarce în că****l ăsta de București.

Ajung la Dubai, și mașina mi-o duc. Băi frate, conduc de două zile și deja am făcut explozie la cauciuc și nici măcar nu m-am apropiat de bordură, de la drumurile de că**t fără parcări și fără nimic. Bucureștiul…

Ce gropi sunt pe drumuri frate! Și la sărăcia aia unde este 15 milioane salariu în Dubai nu au drumuri de astea, nu s-ar întâmpla așa ceva niciodată. Nu am pățit-o cinci luni și aici am trei zile deja și am făcut explozie la cauciuc”, a spus Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă, achiziție de sute de mii de euro

Asemenea mai multor vedete din România, Brigitte Pastramă și-a îndreptat atenția către Emiratele Arabe. Bruneta și-a cumpărat casă în Dubai, iar investiția nu a fost una mică. A scos din buzunar 400.000 de euro, iar de câteva luni a părăsit România.

Brigitte Pastramă este cât se poate de mulțumită de investiția făcută și spune ca viața din Dubai i se potrivește mănușă. Chiar dacă la început a întâmpinat unele dificultăți, după lungi căutări vedeta a găsit casa pe care și-a dorit-o.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu, unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință, care nu era tocmai ok.

În cele din urmă am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie. Este o casă cu dotă dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din suma, urmând ca peste cinci luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata”, declara Brigitte Pastramă, în urmă cu doar câteva luni.

