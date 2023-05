Adevărul pentru care Brigitte Sfăt se mută cu fiica în Dubai: ”Vreau să o scap de alcool și droguri!”

Brigitte Pastramă a renunțat la viața din România și se gândește serios să se mute permanent în Dubai. Motivul este unul solid, spune fosta doamnă Năstase. Fiica Sara trebuie să fie ferită de tentațiile prezente la tot pasul în România, a dezvăluit Brigitte, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Prezentă la un eveniment monden, în trecere pe plaiurile natale, vedeta nu a uitat nici măcar o secundă de viața din Emiratele Arabe Unite, ce pare să o atragă din ce în ce mai mult.

Teama cea mai mare a divei este ca fiica să nu ia contact cu drogurile sau cu alcoolul, stimuli ce ar putea să o distragă de la o dezvoltare corespunzătoare. Brigitte a acționat pe cale de consecință și face toate eforturile pentru a se muta peste mări și țări. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos!

( NU RATA: BRIGITTE PASTRAMĂ TUNĂ ȘI FULGERĂ DUPĂ CE S-A MUTAT ÎN DUBAI. FANII AU PUS-O LA ZID DIN CAUZA FIICEI VEDETEI: ”EA NU PARE FERICITĂ!” )

Brigitte Pastramă își mută fiica în Dubai pentru a o feri de tentații: „O controlez să nu aibă contact cu drogurile și cu alcoolul!”

CANCAN.RO: Ai fost plecată timp de cinci luni în Dubai, cum a fost această despărțire temporară de România?

Brigitte Pastramă: Dacă aș fi știut de la început cât voi sta acolo, nu știu dacă aș fi făcut atât de ușor pasul. A fost la început foarte greu!

CANCAN.RO: Ce ai simțit că îți lipsește de aici?

Brigitte Pastramă: Totul, îți dai seama că a trebuit să îi fac lui Florin împuternicire pentru fetița mea, că am prins acolo și ziua mea și mi-am dorit să mă viziteze. Eu nu aveam viză, nu puteam să plec pentru că eram în procedura de schimbare a vizei de rezidență. Dar după două luni am primit și eu viza, a fost OK, apoi mi-a început procesul de predare la casa pe care o cumpărasem.

Și acolo m-am încâlcit rău de tot, că, încă, nu mi-au dat nici acum casa. Începusem să fac renovări în casă, lor nu le-a convenit, au zis că am renovat prea mult și mi-au închis casa, dar mi-au spus că la începutul lunii iunie îmi dau casa. Am schimbat trei chirii de când m-am dus în Dubai.

CANCAN.RO: Ai spus, la un moment dat, că te ocupi de fetița ta îndeaproape ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu băiatul. Care este relația ta cu el acum?

Brigitte Pastramă: Foarte bună. A fost în weekend la masă, muncește, e pe picioarele lui. Are 22 de ani, este mare. La băieți mai merge, dar la fată mi-am dorit să pot să o controlez să nu aibă contact cu drogurile și cu alcoolul. Și eu când eram la vârsta ei, am mers și eu prin cluburi de pe la 15-16 ani, dar dacă am posibilitatea să încerc să le elimin, de ce nu?!

( CITEȘTE ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ, CEL MAI MARE REGRET! A RECUNOSCUT TOTUL ABIA ACUM: „NU ȘTIU DACĂ VOI PUTEA VREODATĂ SĂ ÎNDREPT GREȘELILE” )

Sara, fiica lui Brigitte, încurajată să își facă intervenții estetice: „O susțin!”

CANCAN.RO: Dacă tu ai comis niște acțiuni în tinerețe, pe care ți-ai dori sau nu ca ea să le facă, dacă fiica ta îți spune că vrea intervenții estetice, cum reacționezi?

Brigitte Pastramă: O susțin. Eu consider că atunci când ești stăpân pe tine, poți să reușești mai multe lucruri în viață. Contează foarte mult să fii mulțumit cu tine, atunci când te uiți în oglindă. O să-mi susțin fata, pentru că și mama mea m-a susținut pe mine, deci, de ce nu?! Eu mi-am făcut la 18 ani rinoplastie, a plătit-o mama. După ce mi-am făcut acea operație am câștigat Miss România, Miss Banat, Top Model România, chiar mi-a schimbat viața operația aia.

CANCAN.RO: Mai vrei să îți faci vreo intervenție?

Brigitte Pastramă: Nu mi-am mai făcut de foarte mult timp nimic.

( ACCESEAZĂ ȘI: PROCURORUL I-A ”ARS” ȘI… LOVITURA PRIMITĂ DE BRIGITTE ȘI FLORIN PASTRAMĂ ÎN DOSARUL MĂȘTILOR CONTRAFĂCUTE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.