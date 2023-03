Brigitte Pastramă, cel mai mare regret! A recunoscut totul abia acum: „Nu știu dacă voi putea vreodată să îndrept greșelile” 

După o perioadă destul de mare de zbucium, Brigitte Pastramă și-a găsit în cele din urmă fericirea și liniștea. Bruneta este acum bine lângă soțul ei și viața din Dubai o încântă. Însă, în totă această liniște a avut timp să se gândească și la greșelile pe care le-a făcut de-a lungul vieții. Bruneta a analizat tot, a tras linie și a rămas la final cu un mare regret. Despre ce este vorba?

În urmă cu ani de zile, Brigitte Pastramă a trecut printr-o cumpănă mare. A ajuns pe masa de operație cu trei tumori, iar în toate acestea a fost singură. Soțul ei de la vremea respectivă a trimis-o singură la Viena pentru tratament, iar în acele moment bruneta s-a simțit abandonată. A realizat atunci că sigura familie pe care o oare sunt copiii ei și că în rest nimeni nu contează.

Deși a realizat asta, Birgitte Pastramă s-a lăsat prinsă în valul mariajului lăsându-și copiii pe locul doi. Aceasta a încercat din toate puterile să îi facă pe plac bărbatului și să îl țină lângă ea, totul în detrimentul copiilor. A plecat de lângă ei și nu le-a fost alături în momente cheie, iar acum acesta este cel mai mare regret al vedetei.

„Eu nu l-am putut ierta pe fostul meu soț, pentru că atunci când am avut 3 tumori și credeam că nu o să mai fiu niciodată femeie și că voi face chimioterapie, am fost diagnosticată cu cancer. Am ajuns singură într-un spital din Viena și mi-au fost extrase cele 3 tumori și mi-am dat seama că am fost îmbolnăvită și în altă parte, tot de o boală din care se face cancer și mi-a fost foarte greu să mă tratez.

Atunci mi-am dat seama că adevărata mea familie sunt copiii pe care i-am născut și Robi este mare. Eu am făcut anumite greșeli, când el era la o vârstă critică, la 13-14 ani, eu i-am lăsat pe ei cu bona și l-am însoțit pe fostul soț două săptămâni în Cuba. Eu am suferit foarte mult în fosta relație pentru că am fost înșelată cu foarte multe femei și am încercat să-l țin lângă mine, prin înfățișarea cât mai frumoasă, încercam să fiu cât mai mult timp alături de el, am crezut că așa nu mai are treabă cu alte femei”, a declarat Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni.

„Nu sunt un exemplu pozitiv”

Acum, Brigitte Pastramă regretă că și-a neglijat copiii, însă și-a învățat lecția. Chiar dacă pentru fiul ei nu mai poate schimba mare lucru, având în vedere că acesta este deja adult, speră ca măcar pentru fiica sa să mai poată face ceva. În prezent, Brigitte Pastramă încearcă să răscumpere greșelile trecutului și să fie alături de Sara așa cum trebuie.

„Eu trebuia să stau și să am grijă de copiii mei, trebuie să fiu alături de ei. Încercările prin care am trecut și faptul că am fost cu fostul meu soț m-au făcut să fiu omul de astăzi. Eu nu vreau să-mi clădesc fericirea pe numele cuiva. Eu nu sunt un exemplu pozitiv, pentru că fiul meu Robi este deja mare. Mi-am dat seama de lucrurile astea după ce nu i-am oferit fiului tot ce trebuie, chiar dacă îi oferi bani, nu de asta are nevoie un copil.

Îmi pare foarte rău, nu știu dacă voi putea vreodată să îndrept greșelile pe care le-am făcut, pentru că i-a lăsat pe ei singuri și eu m-am dus alături de fostul soț, în locuri în care lumea m-a invidiat, dar trebuie să stau lângă ei. Vreau să fac lucrul ăsta acum, cel puțin cu Sara, cu Robi e târziu, sper ca Dumnezeu să-i ofere în viitor bun. Cu Sara sper să nu fac aceleași greșeli. Până la urmă, bărbatul de lângă o femeie trebuie să o susțină pentru a fi mamă. Acolo am greșit eu cel mai mult”, a mai spus Brigitte Pastramă.

