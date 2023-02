Brigitte și Florin Pastramă tocmai au primit o mare lovitură! Și a venit de la procurorul care a instrumentat dosarul falsificării măștilor de protecție, deschis în vara anului 2021. Cei doi au pus în vânzare măști contrafăcute sub branduri de lux, cum ar fi Gucci, Luis Vuitton și Fendi. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cu dosar penal s-au ales Brigitte și Florin Pastramă, după ce au încercat să dea ”tunul” în pandemie, comercializând măști contrafăcute sub branduri exclusiviste. Ar fi vândut sute de bucăți pe tot parcursul anului 2020, cu prețul între 70 și 90 de lei. Doar că s-au trezit dați în vileag, iar polițiștii aveau să facă percheziții la ei acasă și să-i găsească în neregulă.

Brigitte și Florin Pastramă au încercat un pact cu procurorul

Au fost puși sub control judiciar, pentru 60 de zile, timp în care nu au avut dreptul să părăsească țara. Iar cercetările au continuat, pentru finalizarea dosarului. Cei doi au făcut pasul înapoi, mai ales că una dintre casele de modă prejudiciată, Louis Vuitton, s-a constituit parte civilă în procesul ce ar urma.

Astfel, Florin Pastrama și Brigitte au cerut un acord de recunoaștere a vinovăției, pentru ca pedeapsa să fie mai mică. Numai că procurorul de caz nici nu a vrut să audă și a refuzat. Mai mult, omul a ieșit, de curând, la pensie, iar situația soților Pastramă a rămas în aer.

Brigitte, despre comerțul cu măști contrafăcute

Ce spunea Brigitte, la scurt timp după ce a fost prinsă, alături de soțul ei, cu măștile contrafăcute:

„Încercarea pe care noi am avut-o a fost tocmai datorită faptului că Dumnezeu ne iubește. Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban.

Nu vândusem apartamentele, toate lucrurile erau închise și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat conform legislației, măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele.

Nu ai voie să faci vinzi pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră.

Noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

