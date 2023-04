Cu ce se ocupă, de fapt, Alex Militaru, soțul lui Carmen Grebenișan. Din ce câștigă bani partenerul concurentei de la Survivor România

Alex Militaru și Carmen Grebenișan au ales să meargă pe un drum comun din anul 2020. Concurenta de la Survivor România nu a fost cucerită din prima de partenerul ei, dar la scurt timp după ce au ales să formeze un cuplu, a venit și cererea în căsătorie. Anul următor, s-au căsătorit. Iată mai jos, în articol, cu ce se ocupă soțul „Faimoasei” de la Pro TV.

Alex Militaru și Carmen Grebenișan au avut o relație de amiciție timp de trei ani, înainte să se decidă să meargă pe un drum comun. Apoi, în anul 2020, după ce blondina s-a despărțit de fostul partener, a ales să formeze un cuplu cu Alex. Concurenta de la Survivor România a mărturisit că nu a fost dragoste la prima vedere, însă cu timpul și-a dat seama că bărbatul este marea ei iubire. Motiv pentru care au ales să se căsătorească. Însă, ce ocupație are, de fapt, Alex Militaru, bărbatul care o face fericită pe „Faimoasa” de la Pro TV?

Ce ocupație are Alex Militaru?

Puțini sunt cei care știu că Alex Militaru, partenerul lui Carmen Grebenișan, este farmacist. Este originar din Slatina și a absolvit Colegiul Național „Radu Greceanu”. Apoi, a ales să urmeze studiile Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în București. În prezent, Alex Militaru este farmacist.

Carmen Grebenișan și Alex Militaru s-au căsătorit

Carmen Grebenișan s-a cunoscut cu Alex Militaru, după ce s-a mutat din Cluj în București. La momentul mutării în Capitală, blondina se afla într-o altă relație. Apoi, după despărțire, a realizat că Alex este marea ei iubire. Au ales să formeze un cuplu, în 2020 a fost cerută de soție, iar anul următor s-au căsătorit, la Starea Civilă. Și-au dus prietenia la un nivel superior.

„Ne înțelegeam foarte bine, dar nu am trecut de un prag mai mare de atât. După despărțirea de fostul iubit, mi-am dat seama că omul acesta era cumva prietenul meu și mai mult de atât. De-asta s-a întâmplat totul atât de repede. Noi suntem împreună practic din februarie (n.r. an 2020). Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical.

Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri. Să fii cu cineva care te motivează să ai o viață și mai bună, pentru că relațiile sunt mai mult decât sentimentul acela de iubire. Într-o relație trebuie să vă inspirați unul pe celălalt încât în fiecare zi, să deveniți cea mai bună versiune a voastră”, a povestit Carmen, în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram