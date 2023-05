Cu ce se ocupă, de fapt, fiica lui Mircea Geoană în SUA. Ana trăiește din plin visul american

Mircea Geoană se bucură de un real succes pe plan profesional. De-a lungul timpului, Mircea Geoană a ocupat diverse funcții importante. Pe lângă carieră, politicianul se bucură și de o familie fericită. Secretarul general adjunct al NATO este tatăl a doi copii, Ana Geoană și Alexandru Geoană. Fiica lui nu mai locuiește în România, de ceva timp, însă este foarte apropiată de cei dragi.

Viața lui Mircea Geoană a fost mereu în atenția publică. În prezent, Geoană ocupă una dintre cele mai importante funcții pe care le-a avut de-a lungul timpului: Secretarul general adjunct al NATO. Soția lui, Mihaela, îi este alături de aproape 40 de ani. Cei doi au împreună doi copii, pe Ana Geoană și Alexandru Geoană. Puțini știu însă, că Ana nu mai locuiește în România.

Cu ce se ocupă Ana Geoană, fiica lui Mircea Geoană

Fiica lui Mircea Geoană locuiește, de mai mulți ani, în Los Angeles. Ana locuiește alături de logodnicul său, Garett Cayton, un tânăr american pe care l-a cunoscut la facultate. Soția lui Mircea Geoană a mărturisit că fiica ei este nutriționist și ajută oamenii cu care lucrează să-și schimbe stilul de viață. În prezent, Ana se ocupă de un proiect legat de sănătate și a avut ocazia să colaboreze cu Anastasia Soare, fondatoarea companiei „Anastasia Beverly Hills”.

„Ana a făcut un interviu cu Anastasia Soare… A început un proiect de viață sănătoasă! Este coach, antrenor, s-a acreditat în studii de nutriție și de pilates și chiar are niște testimoniale… Unul este de la primul ei client și este atât de drăguț, spune că i-a schimbat viața. Nu face dietă, dar îți programează sau te îndrumă să îți schimbi niște obiceiuri astfel încât să îți schimbi stilul de viață”, spunea Mihaela Geoană, în cadrul unui interviu la Prima TV, în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI: Fiica lui Mircea Geoană dă din casă! Ana vorbește despre cele mai importante momente ale copilăriei sale

Ana Geoană s-a logodit anul trecut cu Garett Cayton

În urmă cu 1 an, Ana Geoană și partenerul ei, Garett Cayton, s-au logodit. Cei doi au organizat petrecerea de logodnă la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru de-a dreptul spectaculos.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, spunea fiica lui Mircea Geoană, pentru Ok Magazine.