Cu ce se ocupa, de fapt, Mirela Vaida înainte să ajungă celebră. A apărut o poză „buclucașă” din urmă cu 20 de ani

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate și cunoscute prezentatoare TV din România. De-a lungul timpului, vedeta a fost gazda mai multor emisiuni aflate în topul preferințelor telespectatorilor. Cu toate acestea, puțină lume știe ce meserie a avut Mirela Vaida înainte de a urma o carieră în televiziune.

În vârstă de 41 de ani, Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. În urmă cu aproape un deceniu, vedeta s-a făcut remarcată datorită primului său proiect în televiziune în care a fost implicată, Mireasă pentru fiul meu. Emisiunea a fost una de succes, sute de mii de telespectatori urmărind zilnic formatul în care persoanele singure veneau cu speranța de a-și găsi un partener. La finalul fiecărui sezon, cuplurile cele mai consolidate se căsătoreau, iar în urma voturilor din partea publicul o singură pereche pleca acasă cu premiul cel mare.

După ce a prezentat câțiva ani reality show-ul respectiv, Mirela Vaida a fost aleasă să ia parte la un alt proiect, la fel de urmărit de către telespectatori. Simona Gherghe i-a predat ștafeta Mirelei Vaida în cadrul emisiunii Acces Direct, unde ocupă rolul de prezentatoare și în prezent.

Chiar dacă a ajuns să fie una dintre cele mai de succes prezentatoare TV din România, Mirela Vaida a avut un alt parcurs profesional.

Cu ce se ocupa Mirela Vaida înainte de a fi prezentatoare TV

Mirela Vaida a muncit foarte mult pentru a ajunge să aibă succesul pe care îl are astăzi. Chiar dacă multă lume o cunoaște pe vedetă din postura de prezentatoare TV, puțini sunt cei care știu faptul că Mirela Vaida este și cântăreață. În urmă cu mulți ani, blondina a participat la numeroase concursuri de muzică.

Însă, cu toate acestea, Mirela Vaida a venit la București cu alte gânduri. Originară din Iași, vedeta de la Acces Direct își dorea să urmeze o carieră în avocatură, însă viața a avut alte planuri cu ea.

”Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen „Bravo, bravissimo” de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la „Ploaia de stele”, în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, spunea Mirela Vaida, în cadrul unui interviu mai vechi.

