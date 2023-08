Cu ce se ocupă Ilinca Vandici, după divorțul de Andrei Neacșu. Gazda emisiunii „Bravo, ai stil!” nu-și plânge de milă

Ilinca Vandici traversează o perioadă încărcată din punct de vedere emoțional. Vedeta de la Kanal D a ales să se despartă de tatăl copilului său, motivele nefiind însă divulgate. Cu toate acestea, prezentatoarea TV are grijă să-și ocupe timpul cu activități diverse. În cadrul unui interviu, șatena a mărturisit ce obișnuiește să facă, după ce a rămas singură, doar cu fiul său.

În vârstă de 37 de ani, Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. De-a lungul carierei sale, vedeta a prezentat emisiuni de succes, care au adus-o mai aproape de inimile publicului, una dintre ele fiind „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, pe care o prezintă de aproximativ 8 ani.

Când nu se află pe platourile de filmare, Ilinca Vandici are grijă să-și împartă timpul și cu alte activități care îi aduc satisfacție.

CITEȘTE ȘI: Ilinca Vandici, plecare de la Kanal D la actuala Antena Stars! Frumoasa prezentatoare de la Bravo ai stil a avut un trecut tumultos în televiziune

Cu ce-și ocupă timpul Ilinca Vandici, atunci când nu e la filmările de la „Bravo, ai stil!”

Ilinca Vandici a divorțat recent de Andrei Neacșu, cel cu care a avut o căsnicie de aproximativ 7 ani. Chiar dacă despărțirea a fost una dureroasă, vedeta încearcă tot felul de activități pentru a trece mai ușor peste acest episod greu.

În cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a declarat că petrece mult timp cu fiul său, Zian. Cei doi gătesc împreună, însă nu atât de des pe cât și-ar dori băiețelul, el fiind pasionat de bucătărie, asta pentru că timpul liber pe care vedeta îl are la dispoziție este unul limitat.

„E normal că știu să gătesc, dar cum am spus întotdeauna, nu îmi place să stau foarte mult în bucătărie. Fac asta dacă sunt cu Zian, de exemplu, și dacă gătim amândoi. Chiar îmi face plăcere. Și îi gătesc absolut orice își dorește. Am mai și pus pe Instagram. Fac și ciorbă, fac și deserturi, fac și brioșe, fac și friptură, fac și pește. Adică știu să fac. Nu asta este problema. Nu am timp fizic să stau foarte mult în bucătărie și atunci, repet, dacă nu este o activitate care să-l includă pe Zian, sau așa, prefer să nu”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit ego.

VEZI ȘI: Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, prima oară împreună după ce CANCAN.RO l-a prins cu amanta! Unde au fost surprinși cei doi