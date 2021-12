Cu ce se ocupă Marius Csampar în prezent, după ce a făcut 22 de ani de închisoare: ”Asta fac eu în fiecare dimineață...”

Marius Csampar a ieșit din închisoare în anul 2022, după 22 de ani. După ce a plecat din spatele gratiilor, bărbatul s-a angajat. Cu ce se ocupă în prezent acesta?

La jumătatea anilor ’90, Marius Csampar a comis șase crime. Inițial, acesta a fost condamnat la 99 de ani de închisoare. Din anul 2014, acesta a avut un comportament exemplar în închisoare, iar pe 28 mai 2020 a fost eliberat condiționat. În cadrul vlogului său, bărbatul a mărturisit faptul că lucrează la ADP, încă de când a fost eliberat.

”Lumea aruncă din mașini gunoaie, iar eu trebuie să le strâng de pe o parte și de pe alta. Pentru că asta e munca pe care o am eu. Azi dimineață, cineva mi-a lăsat un mesaj și a spus așa: domnul Csampar, de la vedetă ați ajuns gunoier? M-a uimit acest om, nu că ar avea dreptate sau că m-aș înjosi eu, dar acest om, copil, nu știu ce e… ar trebui să știe că oamenii care lucrează la ADP, nu contează unde… adică cei care strâng gunoaie, ar trebui respectați și să fie într-un fel sau altul înțeleși că ei stau pe străzi, fie ploaie, fie vânt sau ninsoare, să strângă obiectele pe care le aruncă niște gunoaie. Atâta timp cât ai tomberoane, ai coșuri de gunoi să arunci mizerii de care nu mai ai nevoie, nu poți să te consider decât un gunoi, aruncându-le pe jos. Nu pot decât să consider că îți bați joc de munca unor oameni care stau de dimineață până seara afară, pe vremea rea sau vreme bună să strângă după tine.

L-am întrebat pe acel om unde lucrează și mi-a spus că e șofer la o firmă. Și i-am zis: dacă aș veni și eu și ți-aș zgâria mașina ca șeful tău să te pună să plătești reparațiile, ți-ar conveni? Nu mi-a dat nici acum răspuns. Cu siguranță nu i-ar conveni, mă va înjura și bălăcări ca la ușa cortului. Doar că eu nu iau în seamă aceste lucruri, eu nu am aere de vedetă și nici nu mi-am pus în cap să ajung una. Dacă îmi doream să fiu vedetă, eram de mult. Eu mi-am dorit să o iau de la munca de jos, o muncă care nu e josnică ci trebuie onorată și respectată”, a povestit Marius Csampar pe canalul său de Youtube.

De asemenea, bărbatul a mărturisit faptul că se trezește în fiecare dimineață foarte devreme, pentru a merge la muncă: ”Eu îmi doresc să fie întotdeauna curat, să nu mi se reproșeze de către șefii cei mari: ”băi, Marius, vezi că în zona cutare era o grămadă de mizerie și tu nu ai strâns-o”. Asta fac eu în fiecare dimineață: mă trezesc la 5 și la 5 și jumătate plec pe traseu. Vă dați seama că pe vremea asta nu e atât de frumos să ieși la ora aia din casă și să te pui să aduni gunoaiele altora. Mulți vor spune: lasă domnule, că ești plătit să faci lucrul ăsta. Sunt plătit, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți bați joc de munca cuiva”.

Marius Csampar a ieșit din închisoare în mai 2020, după ce și-a petrecut 22 de ani în spatele gratiilor. Criminalul în serie a fost condamnat la 99 de ani de pușcărie pentru șase crime. În perioada în care a stat în detenție, el a fost coleg cu bărbați celebri, printre care se numără: Gheorghe Ștefan “Pinalti” și Dan Diaconescu.

