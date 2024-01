Cu ce se ocupă Mircea Diaconu atunci când nu este pe scenă. Actorul are un rol important în propria gospodărie: „Acolo sunt perfect împlinit”

Mircea Diaconu se numără printre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori români. A avut nenumărate roluri importante și a urcat pe cele mai mari scene ale țării. Pe lângă proiectele imense în teatru la care a muncit o viață întreagă, Mircea Diaconu a fost Ministru al Culturii, profesor universitar, director al unuia dintre cele mai prestigioase teatre din România. A fost și membru în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), senator din partea PNL, europarlamentar independent, membru al Grupului ALDE și vice-președinte al Comisiei pentru Cultură și Educație. Pe lângă toate aceste funcții, Mircea Diaconu a știut dintotdeauna ce rol important are și-n familia sa. Maestrul a făcut dezvăluiri neștiute despre pasiunile pe care le are, pe lângă cele enumerate mai sus.

Mircea Diaconu este unul dintre cei mai iubiți actori români, care se bucură de o carieră uriașă. A muncit ani la rând pe brânci și a străbătut țara-n lung și-n lat, pentru a urca pe cele mai mari scene. Are numeroase roluri în producții faimoase, iar drumul lui în lumea teatrului l-a dus pe cele mai înalte culmi ale succesului. Mulți știu că pe lângă actorie, Mircea Diaconu s-a implicat și-n lumea politicii.

CITEȘTE ȘI: MIRCEA DIACONU, ACTORUL PE CARE NU AI CUM SĂ NU-L IUBEȘTI | ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

A fost membru în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) până în 2004, senator din partea PNL din 2008 până în 2012, europarlamentar independent, membru al Grupului ALDE și vice-președinte al Comisiei pentru Cultură și Educație din 2014 până în 2019. Mircea Diaconu a fost director al Teatrului Nottara, de unde a demisionat în anul 2011.

A fost profesor universitar Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, dar și fost ministru al Culturii. Puțini își mai aduc aminte că Mircea Diaconu a fost și primul actor din țara noastră care și-a dat demisia, devenind liber profesionist (1990). În 2001, a revenit în postura de angajat. În anul 2019, Mircea Diaconu a candidat independent la președinția României susținut de ALDE. Actorul a fost pe locul al 4-lea în primul tur al alegerilor.

Mircea Diaconu, priceput în gospodărie

Pe lângă domeniile care l-au încântat pe Mircea Diaconu și în care s-a implicat de-a lungul carierei lui, actorul n-a uitat că trebuie să se ocupe îndeaproape și de gospodărie. A fost prezent în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene, unde a oferit detalii neștiute din viața lui personală, pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor. Pe lângă faptul că este un mare actor, Mircea Diaconu este și un bun gospodar. Este priceput la toate și nu ratează vreo ocazie în care-și poate dovedi iscusința.

„Sunt bun la toate. Știu să repar și clanțele, știu să repar și ușile…Eu văd lucrurile cam așa: lasă-mă pe o insulă pustie și dacă ai să vii peste un an, ai să vezi că am de toate. Eu nu-ți cer să-mi dai. Eu întâi încerc să le fac. Atâta tot. Ăsta e liberalismul, după părerea mea. Deci nu ai bani să faci ceva, pune tu mâna și fă”, a mărturisit Mircea Diaconu, în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

Mircea Diaconu are o pasiune pentru mașini

Mircea Diaconu recunoaște că la șoferie nu-l întrece nimeni. Este domeniul unde nu este contrazis nici de soție, nici de copii, ba din contră, actorul le dă și sfaturi.

„Acolo sunt perfect împlinit și nu mă critică nimeni. Dimpotrivă. Acolo dau și sfaturi din când în când, ceea ce rar se întâmplă să fie și acceptate sfaturile, ceea ce se întâmplă rar să fie acceptate sfaturi din partea mea. Când spun asta, mă refer la întreaga gașcă. Și fata mea, și băiatul meu, și nepoțica, și Diana, soția. Mica noastră gașcă”, a mai spus acesta.

Este pasionat și de mașini și chiar are trei autoturisme. Două dintre ele sunt vechi, iar uneia nu-i poate da de cap. Un Aro 10 este autoturismul care i-a rămas blocat în mijlocul curții, deși pe vremuri era spaima șoselelor. În zadar a încercat maestrul s-o repare, căci nu mai are ce să-i facă. Chiar și așa, povestește cu drag despre cele două mașini și speră că într-o zi să le pună la punct.

Adrian Artene: Acum mai reparați mașina?

Mircea Diaconu: Acum nu mai pot. Sunt ăștia (n.r mecanicii) cu computerul, trebuie să pui computerul să vezi ce are, sunt senzori de tot felul. S-a terminat. Am trei mașini, două dintre ele firește că nu merg. Am un Citroen, în doi cilindri, Mehari este ca tip de mașină și este singura din România care încă mai e valabilă sau validă…Este fabricată în anii `70. Eu o am din ` 78. Mai am un Aro 10, care este spaima șoselelor. Dar de vreo șase luni nu-i dau de cap. E un senzor de la transmisie…mi-a rămas în mijlocul ogrăzii la țară. Tot am încercat s-o fac, dar n-am putut. O rezolvăm!

CITEȘTE ȘI: CANDIDATURA LUI MIRCEA DIACONU LA PREZIDENȚIALE, UN ACCIDENT: „M-AM ENERVAT ÎN SEARA AIA ȘI…”