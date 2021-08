Cu ce sechele a rămas Marcel Pavel după ce a fost infectat cu COVID-19: ”Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna”

Lui Marcel Pavel i s-a schimbat radical viața, după ce a fost infectat cu coronavirus. Artistul a dezvăluit ce i-au recomandat medicii să facă zilnic.

Marcel Pavel a trecut prin momente grele, după ce a fost infectat cu coronavirus. După zile întregi de spitalizare, artistul se simte mult mai bine. Marcel Pavel a fost printre primele persoane publice din România care au contactat virusul COVID-19. Deși acum este în afara oricărui pericol, cântărețul a trecut prin clipe grele, mai ales că s-a luptat și cu o dublă pneumonie. (CITEȘTE ȘI: CUM S-AU CUNOSCUT MARCEL PAVEL ȘI SOȚIA SA: „NU A FOST DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE, NICI LA A DOUA”)

Totuși, el trebuie să urmeze în continuare un tratament pe care i l-au recomandat medicii: ”Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19. Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar dacă le iau ajung, undeva, la 13,7, în condițiile în care înainte să mă îmbolnăvesc de Covid-19 aveam 12,8”, a declarat Marcel Pavel pentru Playtech.

Pandemia l-a afectat grav!

Pandemia i-a afectat grav și pe artiști! Marcel Pavel a fost nevoită să-și recalculeze bugetul și a ajuns, la un moment dat, să-și întrețină familia cu 3.000 de lei pe lună.

Marcel Pavel are patru conturi, din care trei sunt aproape goale (2.190 lei, 1.079 dolari și 22 euro). Contul din care Marcel Pavel trăiește este unul în care se mai află 200.000 lei (40.000 euro). Totui, artistul trebuie să plătească lunar leasingul și pentru doi bolizi de lux, un Audi Q5 și un Audi Q7, fabricate în 2016. (VEZI ȘI: MARCEL PAVEL ȘI SOȚIA LUI SUNT CĂSĂTORIȚI DE 28 DE ANI, DAR NU S-AU CUNUNAT RELIGIOS. CARE ESTE MOTIVUL)

Din fericire, în această vară, artistul a mai avut câteva concerte și începe să-și revină cât de cât:”Am avut câteva contracte în Elveția, unde am fost invitat să susțin un recital împreună cu fiul meu mijlociu, Sasha, la un eveniment privat, de către unul dintre marii producători ai show-biz-ului din Franța și Elveția. Am avut vreo trei spectacole și în Chișinău. S-au mișcat lucrurile”, a mai spus artistul.