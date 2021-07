Cu cine a fost surprinsă Alexia Eram la mare

Ce se întâmplă între Mario Fresh și Alexia Eram? Este întrebarea care stă, de câteva zile, pe buzele tuturor. Tânăra a fost surprinsă, recent, la mare, fără partenerul său. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu fiica Andreei Esca în timp ce se distra într-un club de fiţe alături de prieteni.

Unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz este la un pas de a se destrăma? Fanii celor doi sunt mirați de ce se întâmplă, iar ultimele postări pe care protagoniștii le-au făcut pe paginile lor de socializare adâncesc şi mai tare misterul.

Împreună, dar separat?

Alexia şi Mario Fresh au fost prezenţi pe litoral în weekend-ul care tocmai a trecut. Deşi oficial au încă o relaţie, cei doi au petrecut separat. Mario ar fi plecat cu băieții, iar Alexia cu fetele.

Tânăra a fost văzută în club, iar dacă, până acum, radia de fericire la braţul iubitului, la fiecare eveniment, de această dată în fotografii se poate observa o altă Alexia. Fiica Andreei Esca a încercat să salveze aparenţele, însă zâmbetul nu tocmai reușit pe care l-a afişat întreaga seară a dat-o de gol.

La un moment dat, iubita lui Mario Fresh a luat în mână telefonul, iar, pentru câteva zeci de minute, parcă nimic în jurul său nu mai exista. Tânăra nu şi-a luat ochii din ecranul mobilului, iar de pe faţa sa ne putem da uşor seama că lucrurile pe care le-a văzut nu i-au „picat” bine deloc…

Această situaţie ne duce cu gândul la faptul că şi iubitul său a trecut printr-un moment asemănător, cu câteva zile în urmă. CANCAN.RO a prezentat în exclusivitate imagini cu Mario Fresh „băgat în şedinţă” de părinţii lui. La acel moment, artistul era vizibil afectat de problemele din viaţa lui, iar, pe tot parcursul discuţiei, a stat la masă trist şi abătut, în timp ce mama sa încerca să îi fie alături.

Mario Fresh avea planuri serioase cu Alexia Eram

Motivele pentru care cei doi ar putea lua hotărârea să se despartă nu se cunosc deocamdată! În trecut însă, cei doi s-au mai confruntat cu probleme în cuplu, dar totul între ei părea că a revenit la normal.

Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ o lună, Mario Fresh a vorbit despre relația lui și despre cum merg lucrurile. Acesta a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă.

”Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire.

Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

