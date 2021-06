Alexia Eram, dezvăluiri neștiute! Fiica Andreei Esca face terapie de aproape un an: ”Plâng foarte des”

Alexia Eram a făcut dezvăluiri neștiute despre perioada prin care a trecut de când a început pandemia. Fiica Andreei Esca a mărturisit că face terapie de aproximativ un an pentru a trece peste stările de anxietate cu care se confruntă.

Alexia Eram a fost noua invitată în cadrul podcastului Laurei Giurcanu. Și-a deschis sufletul și a vorbit despre experiențele mai neplăcute prin care a trecut de la debutul pandemiei de coronavirus. Întreg mapamondul a fost afectat, iar majoritatea populației s-a confruntat cu stări de anxietate și depresie.

Alexia a mărturisit că este o fire mai emotivă și că a afectat-o tot ce s-a întâmplat în ultimul an. Așa că a decis să apeleze la ajutorul unui specialist. (CITEȘTE ȘI: FIICA ANDREEI ESCA VREA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE? CE A SPUS ALEXIA ERAM DESPRE O POSIBILĂ SARCINĂ)

”Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă.

Nu neapărat pentru că aș avea ceva. Pur și simplu cred că toate lucrurile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios. (…) Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia”, a mărturisit Alexia Eram.

Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas de despărțire

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Relația lor nu a fost, însă, întotdeauna roz. În urmă cu ceva timp, cei doi au fost la un pas de a pune punct poveștii lor de dragoste. (CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM, IMAGINI DIN AȘTERNUTURI! „ÎN SEARA AIA A DORMIT LA MINE… ȘI CE SĂ VEZI”)

Cei doi au reușit totuși să treacă peste orice obstacol, iar acum relația lor este mai sudată ca oricând. În urmă cu aproximativ o lună, Maria Fresh a vorbit despre relația lui și despre cum merg lucrurile. Acesta a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă.