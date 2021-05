Mario Fresh și Alexia Eram, imagini din așternuturi! „În seara aia a dormit la mine… și ce să vezi”

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație frumoasă de ani de zile. Cei doi se înțeleg perfect și au planuri mari împreună. Recent, cei doi au dezvăluit câteva momente din intimitatea lor, iar artistul a mărturisit că a observat câteva schimbări la iubita lui.

Mario Fresh și Alexia Eram au apărut în ipostaze surprinzătoare. Cei doi s-au filmat stând dezbrăcați în pat iar internauții au fost surprinși. Deși inițial toată lumea credea că o să vadă niște momente tandre, Mario Fresh a avut alte planuri.

„Mi-am dat seama că a început să fie foarte strângătoare. Ține foarte mult la banii pe care îi cheltuiște. De exemplu am fost la cumpărături și a făcut ea cumpărăturile, a luat un șampon și un balsam pentru casă, pentru casa mea, eu așa am crezut.

A venit cu ele la mine pentru că în seara aia a dormit la mine. Și ce să vezi, astăzi când m-am dus să mă spăl pe cap la baie nu mai erau și am întrebat-o unde sunt acele șampoane și a zis că le-a luat acasă. Deci a ajuns să umble cu șamponul după ea. Așa e când ții cu casa”, a povestit Mario Fresh.

Mario Fresh și Alexia Erma, pregătiți pentru pasul cel mare

Mario Fresh și Alexia Erma au planuri mari împreună. Artistul a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. Se pare că artistul plănuiește chiar să o ceară de soție pe Alexia, atunci când va veni momentul.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

Sursa foto: Instagram