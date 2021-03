Fiica Andreei Esca vrea să facă pasul cel mare? Ce a spus Alexia Eram despre o posibilă sarcină

De aproape 5 ani, Alexia Eram formează un cuplu cu Mario Fresh, iar fanii lor se tot întreabă când anume au de gând să facă pasul cel mare. Deși are numai 20 de ani, pe fiica Andreei Esca nu o sperie ideea de a-și lua viața în piept, așa că, de curând, a făcut dezvăluiri uluitoare despre familie.

Este tânără, dar știe ce vrea de la viață! Alexia Eram este împreună cu Mario Fresh de aproape 5 ani, iar cei doi se înțeleg de minune.

Fiica Andreei Esca a vorbit recent despre familie și copii, spre bucuria tuturor fanilor săi care mereu așteaptă astfel de răspunsuri de la ea. Întrebată fiind pe Instagram câți copii își dorește să aibă, Alexia Eram a răspuns clar și sincer că vrea să fie mămică de doi, însă nu a oferit detalii despre marele moment.

Ce spuneau Alexia Eram și Mario Fresh, despre familie și căsătorie

Peste câteva luni, Alexia Eram și Mario Fresh vor aniversa cinci ani de relație și, potrivit mărturisirilor vedetei, între ei a fost dragoste la prima vedere. Cât despre prima lor întâlnire… s-a desfășurat într-un parc din București. La scurt timp după ce s-au așezat pe canapeaua din platoul “Vorbește Lumea”, la începutul lunii ianuarie, îndrăgitul cântăreț a felicitat-o public pe Adela Popescu pentru cea de-a treia sarcină, iar prezentatoarea i-a întrebat dacă au și ei o astfel de veste. Fiica Andreei Esca a spus că nu este gravidă, iar iubitul ei a precizat că își dorește să fie un tată tânăr.

“La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a mărturisit viitorul ginere al Andreei Esca.