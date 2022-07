Cu cine a vorbit Alexandru Arșinel la telefon, înainte să fie internat la azil. Detalii de ultimă oră despre starea actorului

Ajuns la onorabilă vârstă de 83 de ani Alexandru Arșinel s-a retras din viaţa publică de o bună perioadă de timp. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă l-au făcut pe fiul său să îl interneze într-un cămin privat, acolo unde să primească îngrijirile necesare. Cu cine a vorbit cunoscutul actor înainte să spitalizat.

Conform unor surse autorizate, Alexandru Arșinel ar fi suferit o cădere psihică și ar fi ajuns, de aproximativ o lună, într-un cămin privat din București, pentru a primi îngrijirile medicale corespunzătoare. Totodată, actorul ar fi slăbit foarte mult, cam jumătate din greutatea lui de la începutul verii și nu ar fi deloc bine cu sănătatea!

CITEŞTE ŞI: ȘOCANT! ALEXANDRU ARȘINEL A FOST INTERNAT ÎNTR-UN CĂMIN DE BĂTRÂNI ȘI… CANCAN.RO A AFLAT CARE ESTE STAREA DE SĂNĂTATE A MARELUI ACTOR

Între timp, au ieşit la iveală alte detalii din viaţa actorului. Acesta a avut o convorbire telefonică înainte să ajungă la căminul de bătrâni.

Alexandru Arșinel a purtat o discuție cu colegul său de breaslă, Vasile Muraru. Deşi nu a oferit prea multe detalii despre ce şi-au spus, acesta a dezvăluit faptul că marele actor şi-ar fi dorit să mai poată ajunge la teatru.

„Am vorbit, ieri am sunat. Am vorbit săptămâna trecută, ieri am sunat, copiii nu au răspuns. O să mai insist astăzi, să vedem care este treaba. Nu știu, nu pot eu să mă pronunț. Ce citim noi este una. Nu am vorbit, vreau să vorbesc clar. Și vorbisem cu el de când ne vedem, că o să treacă pe la teatru chiar a zis în ultima convorbire telefonică”, a spus Vasile Muraru.

Ce spune fiul lui Alexandru Arşinel despre starea de sănătate a marelui actor

În urma celor vehiculate, fiul cel mic al actorului, Cristian Arșinel, a confirmat faptul că marele actor a avut nevoie de spitalizare, iar în acest moment se află în grija unui personal autorizat, într-un cămin privat din București:

”Am decis că este mai bine așa (n.r. să fie spitalizat), dar nu mai vreau să comentez. Am mai comentat și în alte dăți și observ că lumea este rea. Și nu mai vreau să dau și alte motive de a fi comentat.

Observ că, de câteva luni, de când tata nu a mai ieșit public, anumiți revoluționari l-au luat în vizor. Și au început să dea în el, chiar dacă el nu a mai deranjat pe nimeni”, a declarat, pentru fanatik.ro, Cristian Arșinel, fiul cel mic al actorului.