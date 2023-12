Cu cine s-a împrietenit Vlad Huidu la America Express. Soția sa, Giulia, l-a dat de gol

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au numărat printre curajoșii care au acceptat aventura America Express în acest an. Cei doi au reușit să facă față cu brio provocărilor din cadrul competiției și să câștige simpatia telespectatorilor. Însă, cine le-a câștigat lor simpatia? Giulia Anghelescu a vorbit despre prieteniile pe care ea și soțul ei le-au legat la America Express.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trăit aventura vieții lor la America Express. Aceștia au dat tot ce au avut mai bun în cadrul competiției, au încercat să spulbere competiția, însă și multe prietenii sau legat pe traseu, însă s-au născut și antipatii. Acum, cântăreața și-a dat de gol soțul și a recunoscut de care dintre colegii de competiție s-a apropiat.

(CITEȘTE ȘI: CU CE SINDROM S-A ÎNTORS GIULIA ANGHELESCU DIN AMERICA EXPRESS: „NU MĂ SIMT ÎN STARE”)

Giulia Anghelescu este activă în mediul online și nu ezită se răspundă deseori curiozității fanilor. Așa a făcut și recent, iar internauții au vrut să afle dacă ea și soțul său au legat câteva prietenii în cadrul emisiunii America Express.

Unul dintre fanii artistei a provocat-o să spună cu care dintre concurenți ea și soțul său au rămas în relații bune. Giulia Anghelescu nu a avut nicio reținere și a venit imediat cu răspunsul. Aceasta a mărturisit că s-a înțeles bine cu toată lumea, însă are câteva echipe care i-au intrat la suflet și cu care a păstrat o legătură mai strânsă.

Giulia Anghelescu: Am rămas în relații bune cu toată lumea, deoarece această experiență ne va lega întotdeauna. Ne sunt foarte apropiați Alexia, Aris, Sânziana, Laura, Sonia, Romică și Cătălin”, a fost răspunsul Giuliei Anghelescu.

În cadrul unui interviu recent, Giulia Anghelescu a mărturisit că America Express a fost o experiență minunată, care a ajutat-o să realizeze că ea și Vlad Huidu sunt făcuți unul pentru altul. Cântăreața spune că s-a reîndrăgostit de soțul ei și că și-a dat seama că atunci când a decis să se mărite cu el a făcut cea mai bună alegere din viața sa.

Aventura din America Express i-a ajutat să se redescopere și să vadă cât de bine funcționează împreună. Deși credeau că se vor certa și se vor enerva unul pe altul, cei doi s-au potențat reciproc și au format una dintre echipele puternice ala concursului.

„Despre Păpu, căci așa îl cunoaște o țară întreagă mai nou, n-aveam ce să descopăr nou, care să mă surprindă. Dar am descoperit o grămadă de lucruri care m-au surprins plăcut până la cer și înapoi.

A scos competiția asta toate lucrurile frumoase și m-a făcut să mă reîndrăgostesc. Pentru a nu știu câta oară m-am convins că am fost sortiți să fim împreună și că am făcut cea mai bună alegere pe care puteam s-o fac în viața asta”, ne-a declarat Giulia Anghelescu.