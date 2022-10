Ionuț Rusu a dat viața solicitantă a realizatorului de matinal radiofonic pe cea de actor și pare că mutarea a fost una cât se poate de inspirată. După cinci ani petrecuți la KISS FM, comediantul și-a luat rămas bun de la microfon și s-a concentrat pe dezvoltarea artistică. S-a apucat de cântat, unde și-a demonstrat aptitudinile la „Te cunosc de undeva”, însă cea mai notabilă apariție a lui Ionuț Rusu a fost în filmul „Teambuilding”. Actorul a fost prezent și la petrecerea de lansare a proiecției, care se difuzează chiar acum în cinematografele din toată țara, așa că nu am putut să nu îl provocăm pe Ionuț la cel mai sincer interviu, specific CANCAN.RO!

Jovial din fire și extrem de deschis, Popa din „Teambuilding”, căci așa sună numele personajului clujean, a răspuns punctual întrebărilor legate de film, cât și celor referitoare la matinalul de radio. De când s-a apucat și de „SECRET PODCAST”, entertainerului pare să nu-i mai pese de ce lăsat în urmă, ba din contră. Îl încurajează din răsputeri pe Oprișan, cel ce a preluat recent frâiele emisiunii „DesKiss Dimineața”, alături de Ciprian Dinu.

„Dacă actrița are iubit, ești safe!”

CANCAN.RO: Văd că abordezi tactica „craiovenească”!

Ionuț Rusu: Da, păi în film nu ne-au lăsat să bem deloc, pentru că eram prea corecți, adică ne-a fost foarte greu în alea două săptămâni și atunci recuperez aici! Nu, sincer, am mai băut în pauzele alea de noapte, doar noaptea. Adică am fost cu bun-simț, doar de la 22:00 la 07:00, atât. În rest, am fost profesioniști.

CANCAN.RO: Da, cum sunt la bloc orele de liniște, așa aveai și tu program de alcool…

Ionuț Rusu: Jur că n-am băut nimic peste 7 dimineața, serios! Deci la 6 se termina, la 8 începea filmarea, băut, frumos, profesionist, m-am dus la filmare!

CANCAN.RO: Asta era ca să poți să execuți personajul tău de corporatist ajuns în teambuilding! Adică cine să îl judece vreodată pe Ionuț Rusu?

Ionuț Rusu: Nimeni, părinții și iubita, în rest nimeni nu mă judecă!

CANCAN.RO: Dar iubita ta s-a uitat la film? A avut o problemă cu echipa Moldovei sau a fost chill?

Ionuț Rusu: Nu, n-a avut nicio problemă, chiar a simpatizat-o, că nu am avut interacțiune eu. Adică am avut doar o interacțiune cu echipa Moldovei, în care dansam cu Alice, care are iubit, a venit cu iubitul la cinema! Dacă actrița are iubit, ești safe!

„Cu Oprișan nu cred că poți să mergi într-o zonă serioasă!”

CANCAN.RO: Cum e BRomania ca regizor?

Ionuț Rusu: Cu mine a fost OK, eu am trecut în contract, nu știu Pulhac, eu i-am zis: „Bă, cu mine nu faci din astea!”. Dimpotrivă, eu am fost dur cu el, adică i-am zis că se întâmplă cum vreau eu! Am impus niște reguli și se știe că eu cu BRo, cam respectă ce îi zic, se supune! Dacă nu-mi zice „maestre”, eu nu mai vorbesc cu el!

CANCAN.RO: Ce părere ai despre faptul că Oprișan e succesorul tău la matinal?

Ionuț Rusu: Mă bucur, mie îmi place Oprișan! Adică i-am urmărit niște podcasturi, e foarte funny, are povești mai multe decât mine, mult mai multe! Și cred că are șansa să facă o treabă foarte mișto. E talentat, are povești, e funny, tot succesul din lume, serios! Cu cel mai mare drag!

CANCAN.RO: S-au dus și într- o zonă din asta un pic mai serioasă, mi se pare, crezi că asta e cartea câștigătoare?

Ionuț Rusu: Cu Oprișan nu cred că poți să mergi într-o zonă serioasă. Poate cu Ciprian Dinu, care o să mențină cumva nivelul de seriozitate. Dar Oprișan o să fie partea funny, cred că o să iasă foarte bine!

