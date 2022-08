Alexandru Arșinel (83 de ani) trăiește o adevărată dramă. După dezvăluirile din CANCAN.RO, familia artistului a decis să-l scoată din azilul de 4 stele unde era internat și să-l „cazeze” în altă parte. Află, în rândurile următoare, unde își va petrece maestrul următoarele săptămâni. Există, însă, și vești relativ bune. Avem informații în exclusivitate națională.

În urmă cu opt zile, CANCAN.RO vă informa că Alexandru Arșinel a ajuns cu ambulanța la Spitalul Fundeni, de la azil, unde a intrat sub tratament antibiotic cu spectru larg și că evoluția, din punct de vedere infecțios, este proastă (DETALII AICI). Între timp, medicii au făcut eforturi supraomenești pentru a-i ameliora starea de sănătate. Și au reușit pe alocuri. Starea medicală a marelui actor este mai bună acum.

Alexandru Arșinel nu va mai fi internat la azil

Maestrului i s-a făcut o evaluare gastroenterologică extinsă, care a inclus endoscopie digestivă, însă, din păcate, nu i s-a descoperit sursa infecției. În plus, nici tomografia computerizată nu a fost relevantă. În aceste condiții, Alexandru Arșinel a rămas sub stricta supraveghere a medicilor și sub terapie antibiotică amplă.

Între timp, starea de sănătate a marelui actor a fost reabilitată la Spitalul Fundeni. După o cumpănă teribilă și-a mai revenit, dar pericolul nu a trecut.

CANCAN.RO a aflat că familia maestrului a hotărât, dată fiind situația, să-l interneze într-un spital privat, în loc de azilul la care a stat în ultimele luni.

Va fi bine la spitalul privat?

Familia este convinsă că doar la spitalul privat artistul poate fi îngrijit ca la carte. De altfel, într-o astfel de unitate medicală, actorului i s-a montat, recent, o proteză biologică aortică și stenturi coronariene.

CANCAN.RO urmează să vă țină la curent, în continuare, cu evoluția stării de sănătate a lui Alexandru Arșinel.

A suferit o cădere psihică

Reamintim că, în urmă cu două luni, Alexandru Arșinel a suferit o cădere psihică și a ajuns într-un cămin privat din București, pentru a primi îngrijirile medicale corespunzătoare. Între timp, actorul a slăbit foarte mult, cam jumătate din greutatea lui de la începutul verii.

“A fost găsit căzut și nu părea a mai fi în toate facultățile mintale. Era piele și os și plin de vânătăi. Este grav, abia vorbește și are multe probleme fizice. În plus, starea lui se înrăutățește în ciuda tratamentelor”, susțineau, la momentul respectiv, sursele CANCAN.RO.