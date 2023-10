Cătălin Măruță (45 de ani) face spectacol în emisiunea pe care o prezintă la Pro TV, acolo unde vedetele se „dezbracă” de secrete, dar în viața de zi cu zi e om ca toți oamenii. Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit în zona Dorobanți, unde vedeta s-a bucurat de o masă copioasă. Nu asta este, însă, ideea principală, ci faptul că s-a „pufoșit” puțin, precum un cozonăcel, și a mai strâns și câțiva colăcei în jurul taliei. Chiar și așa, femeile întorc capul după el. E bărbat bine, chiar și cu câteva kilograme în plus. Avem imaginile și le prezentăm în exclusivitate.

Până să intre în platou, Cătălin Măruță și-a făcut timp pentru un prânz corect. La DonCafe Brasserie și-a găsit soțul Andrei „culcușul”. S-a așezat singur, singurel la o masă și a dat drumul la treabă. Și-a comandat ce i-a făcut cu ochiul din meniu și a înfulecat pe nerăsuflate preparatele. Deși se afla în plină „acțiune”, prezentatorul de la Pro TV nu s-a dezlipit de telefonul mobil. Cineva îl „bruia” serios, dar, pesemne, era ceva important, așa că nu a renunțat la convorbire. A continuat să mănânce cu poftă, nelăsând nimic în farfurie.

Cătălin Măruță s-a „rotunjit” puțin

Altceva este, însă, demn de semnalat. Anume faptul că vedeta Pro TV a acumulat câteva kilograme, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, semn clar că nu prea mai are timp de sala de forță, ocupat fiind cu munca și frumoasa familie pe care și-a întemeiat-o. Cătălin Măruță s-a „rotunjit” puțin, a făcut fălcuțe și burtică, însă aceste lucruri nu par să conteze pentru doamne și domnișoare, care continuă să întoarcă privirile după el, atunci când îl prind în public. Suntem, totuși, ferm convinși că îndrăgitul prezentator va trece rapid peste această perioadă în care s-a „pufoșit” puțin și va reveni la forma fizică de odinioară.

A renunțat la mici!

Nu este pentru prima dată când Cătălin Măruță are probleme cu greutatea. În 2017, prezentatorul Pro TV mărturisea cum a reușit să scape de kilogramele în plus și la ce a renunțat pentru a arăta „țiplă”.

„Am avut o perioadă când am venit în Bucureşti, descoperisem fast food-ul şi m-am îngrăşat foarte tare. Mă duceam spre Târgu Jiu şi m-am oprit să mănânc mici. Şi cînd m-am urcat în maşină m-am uitat în oglindă şi m-am văzut umflat şi am zis bă, nu-i normal. Când m-am întors la Bucureşti am alergat în fiecare zi şi părinţii au fost suprinşi„, a mărturisit, la momentul respectiv, Cătălin Măruță.

Inclusiv în copilărie, Cătălin Măruță a avut probleme cu greutatea, povestind un episod amuzant. „În clasa a V-a dădeam proba la sport şi întotdeauna nici nu mai mă mai cronometrau. Eu eram foarte gras şi nu putem să alerg foarte tare. Am alergat o vacanţă de vara în Târgu Jiu în parc iar anul viitor la proba de rezistenţă am ieşit pe primul loc„, și-a amintit prezentatorul TV.