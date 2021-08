Măi, Lino Golden, unde ți-a ”căzut” ție mâna?

Lino Golden e o vedetă singură, așa că face ce vrea. S-a despărțit de Andra după trei ani de relație, iar acum ochii îi fug după blondine, prin cluburi. S-a întâmplat de curând, în Loft Mamaia, unde Lino s-a dat în spectacol pe ringul de dans, lângă o ”piesă” apetisantă. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Andra Ghinea e istorie pentru Lino Golden, după o iubire care a durat nu mai puțin de trei ani și s-a rupt brusc, parcă luându-i prin surprindere chiar și pe ei! Dar dacă tot s-a întâmplat, de ce să nu mai ”zburde” vestitul cântăreț care a crescut sub aripa protectoare a lui Alex Velea? Într-un club de pe litoral s-a dezlănțuit Lino, acolo unde a ajuns alături de câțiva prieteni.

Lino Golden, ”atac” la o sexy-blondină: I-a pus mâna pe funduleț

Și acolo unde cu tronc i-a căzut o bunăciune blondă, pe care, imediat, a ”atacat-o”. Nici puștoaica nu a stat cu mâinile-n sân și i-a aruncat priviri mai mult decât admirative. Așa că debutul a fost floare la ureche pentru Lino Golden. Și-a părăsit imediat amicii și țintă la blondină s-a afișat. A luat-o la dans. Mâna i s-a scurs, încet, către fundulețul fetei. Ea nu a spus nimic. I-a plăcut. A cuprins-o de spate și i-a șoptit câteva vorbe dulci la care blondina a reacționat cu zâmbete largi. Se înfiripa relația! (CITEȘTE ȘI: CU CE FEMEIE MISTERIOASĂ S-A AFIȘAT LINO GOLDEN DUPĂ DESPĂRȚIREA DE IUBITĂ)

Lino nu și-a uitat, însă, prietenii cu care a ajuns în club. Și-a lăsat, din când în când, blondina să se mai distreze și singură și a revenit în grupul lui. Pentru puțin timp, pentru că atracția a fost prea mare, iar vedeta a simțit că între el și fată se poate lega mai mult decât o aventură. S-a întors lângă ea, a îmbrățișat-o și…dansul a început! Rămâne de văzut dacă va reuși sexy-blondina să umple golul din sufletul lui Lino Golden!

Lino Golden, invitație în parc! A durat trei ani

Lino Golden avea să facă dezvăluri despre viața sentimentală în cadrul unui podcast online. Momentan este singur. Tocmai s-a despărțit de Andra Ghinea. Au fost trei ani frumoși, pe care Lino nu-i va uita. Povestea lui sună așa: „Prima întâlnire a fost când am scos-o în parc. Eram conștient de cine sunt… probabil femeile se așteaptă la vreo ceva… film, te iau cu limuzina te duc… te iau cu Panamera, te duc în lume… Era prima întâlnire. Eu am avut chestia asta pe vechi. Sunt realitate, sunt mai altfel. Am ieșit la plimbare în Herăstrău.

NU RATA: LINO GOLDEN, DEZVĂLUIRI DUREROASE DESPRE MOARTEA TATĂLUI SĂU! „AM CĂZUT DIN PICIOARE, AM ÎNCEPUT SĂ ȚIP”

Eram fix la început, nu mă gândeam că sunt Lino… era vara, eram în pantaloni scurți și în maieu, în Herăstrău și o așteptam pe Andra să vină să ne vedem. În ianuarie ne-am despărțit.. Aproape trei ani (împreună)”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.