Theo Rose, așa cum nu ați mai văzut-o niciodată! Artista și-a arătat pentru prima oară trupul pe plajă!

Theo Rose, una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste, a împlinit, pe 8 august, 24 de ani. A sărbătorit alături de familie și prieteni, pe litoral, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la fața locului. Cântăreața de muzică de petrecere a avut o apariție “demențială” pe plajă, posteriorul perfect conturat fiind admirat de toți cei prezenți în jurul ei. Urmează scene incendiare cu talentata brunetă, în plină “acțiune”.

Theo Rose poate fi admirată și în viața reală, nu doar pe scenă. Ce-i drept are un corp de milioane, care nu poate trece neobservat. Ca orice artistă care se respectă, a ales să-și petreacă ziua de naștere pe litoral, la Mamaia, stațiunea cea mai tranzitată în această perioadă. Înaintea de super petrecerea care a avut loc pe seară, cântăreața a ieșit la plajă împreună cu câteva prietene apropiate, alături de care s-a distrat la maximum, fiind mai tot timpul cu zâmbetul pe buze, cum era și normal.

Theo Rose, apariție răvășitoare pe plaja din Mamaia

Cât timp s-a aflat pe șezlong, la relaxare, Theo Rose i-a băgat în “fibrilații” pe tinerii aflați în jurul ei. A optat pentru o poziție “fierbinte” care i-a pus în valoare posteriorul de nota 10. A putut fi admirat în toată splendoarea lui, iar cei cu privirea ageră se felicită, mai mult ca sigur, că s-au aflat, la momentul respectiv, pe plaja din Mamaia, lângă artistă. Bruneta nu a părut, însă, deranjată că multe priviri sunt ațintite asupra ei și a preferat să converseze cu prietenele care au însoțit-o, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO.

(VEZI AICI: THEO ROSE ȘI BOGDAN DE LA PLOIEȘTI, LUAȚI PRIN SURPRINDERE DE DEDICAȚII ÎN VALOARE DE ZECI DE MILIOANE ÎNTR-UN CLUB DIN BUZĂU | VIDEO)

Ținem să precizăm că Theo Rose nu a oferit scene încântătoare ochiului doar pe șezlong. Inclusiv când a intrat în apă, la “bălăceală”, artista a fost “scanată”. Pentru că atunci corpul conturat perfect a ieșit cel mai bine în evidență, spre deliciul asistenței. În mare, cântăreața a intrat alături de un copil, probabil al unei prietene, cu care s-a jucat preț de câteva minute. Pe plajă, artista nu a consumat alcool, preferând un frappe, din care a gustat cu poftă cât timp s-a bronzat și discutat cu amicele ei.

Ulterior, după “ședința” cu fetele, Theo Rose a organizat o petrecere pe cinste, unde au fost prezenți apropiații și familia. Alex Leonte, iubitul artistei, nu putea lipsi, logic, de la eveniment.

(NU RATA: „REGINA” LUI FLORIN SALAM, „ZEIȚĂ” PRINTRE ȘOFERIȚE + ADEVĂRUL DESPRE „TRANSFORMĂRILE” NICOLETEI LUCIU)

Se iubește cu nepotul lui Nea Mărin

Theo Rose, pe numele din buletin Theodora Maria Diaconu, a intrat, anul trecut, în emisiunea-concurs “Bravo, ai stil! Celebrities”. A ajuns până în finală, pe care, din păcate pentru ea, a pierdut-o. A absolvit Liceul Dinu Lipatti din București și, pe când era elevă, a fost coprezentatoarea show-ului KIDSing’ de la Kanal D. De mai bine de patru ani, cântăreața de muzică de petrecere se iubește cu Alex, nepotul lui Nea Mărin. Nu are, însă, gânduri de măritiș.

“N-am așteptat o reacție anume de la părinții mei. E frumos, e deștept, e bine făcut, ce puteau să zică? Mama m-a înțeles. Eu am fost mereu cu bun-simt și am mers cu Alex acasă. Într-o seară le-am făcut cunoștință pur și simplu. Am avut puține emoții cu tata. Dar i l-am prezentat și tata a spus: ‘Eu sunt taică-său’. Tata îmi spune că el mai vrea să facă o fată, că noi ne ducem la casele noastre. Deocamdată nu vreau să mă mărit”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Theo Rose.