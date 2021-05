Theo Rose și Alex Leonte, pregătiți pentru marele pas? Dezvăluirile făcute de artistă

De mai bine de patru ani, Theo Rose și Alex, nepotul lui Nea Mărin, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Iar fanii se întreabă când vor ajunge cei doi în fața altarului.

Se iubesc necondiționat, locuiesc împreună și relația lor merge ca pe roate. Admiratorii lor, însă, vor să-i vadă în fața altarului pe Theo Rose și Alex Leonte. Cei doi se comportă exact ca o familie, dar momentan se pare că nu simt să facă marele pas și nu vor să grăbească lucrurile. Așa că fanii mai au de așteptat până să îi vadă pe Theo și Alex spunând cel mai important ”Da!” din viața lor. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT ALEX LEONTE LA AUZUL ZVONURILOR DESPRE THEO ROSE ȘI BOGDAN DE LA PLOIEȘTI)

”E, cu cât mă întreabă lumea mai des, cu atât mie îmi vine să stau mai mult departe de subiect (nr. nunta). Avem patru ani împreună, suntem ca o familie.

Ăsta e doar un pas pe care l-am face doar atunci când o să avem condiții bune pentru așa ceva”, a spus Theo Rose în emisiunea Acces Direct.

Theo Rose și Alex Leonte, infectați cu COVID-19

Inițial, iubitul vedetei a fost cel care s-a simțit rău, însă la scurt timp și finalista de la „Bravo, ai stil! ” a început să aibă simptomele specifice bolii, dar și stări de anxietate din cauza fricii. Din fericire, însă, cei doi au făcut o formă ușoară a bolii. (VEZI ȘI: THEO ROSE, CRIZĂ DE PLÂNS PE INSTAGRAM, CHIAR ÎN VINEREA MARE. CE A SUPĂRAT-O PE ARTISTĂ: „DECI E JALE, MAI ÎNCERC!”. VIDEO)

”În perioada aia de izolare la domiciliu am dat-o în niște anxietăți și panici. Am avut și eu (n.red. covid), am stat acasă, la domiciliu, nu am zis la nimeni. Am rămas fără gust și miros trei zile. Singura parte nașpa a fost că apetitul nu era același, dar nu am avut febră, am tușit foarte puțin într-o dimineață și atunci mi-am dat seama că e posibil să fie o problemă.

Deja mă testasem, ieșisem „negativ”, prietenul meu a ieșit pozitiv la test, dar deja ne izolasem împreună. După care au început să se manifeste și la mine simptomele. Am stat în continuarea acasă cele 14 zile. Când a fost să ieșim, ne-am dus, ne-am testat, am ieșit negativ”, a declarat Theo Rose pentru radioimpuls.ro.