Theo Rose, criză de plâns pe Instagram, chiar în Vinerea Mare. Ce a supărat-o pe artistă: „Deci e jale, mai încerc!”. VIDEO

Deși este Vinerea Mare, Theo Rose nu are liniște. Vedeta spune că a avut o săptămână foarte grea, care a dat-o peste cap, exact înainte de Paște.

Cu ochii în lacrimi, artista le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că nu se poate ține post pentru că este plină de energii negative.

„Sunt tristă rău, am încercat să țin post, de patru zile tot încerc, ca să înțelegeți. Vă spun sincer, în tot anul adunat, nu m-am împierdicat de atâția oameni răi, de atâtea răutăți, ca săptămâna asta.

Lupta mea cu mine ca să rămân ok, ca să trec peste toate fară răutăți…nu vreți să știți. Deci e jale, mai încerc, mai am două zile la dispoziție să iert și să trec peste tot. Că eu nu vreau să mă prindă Paștele în starea asta, supărată”, a mărturisit artista.

Mai mult decât atât, cântăreața spune că supărarea a determinat-o să își facă un bagaj atipic pentru ea, pentru vacanța pe care o va petrece în Bucovina.

„Văd eu cum fac. Mai plec și în Bucovina, cu familia și toată lumea. Am bagajul făcut, dar vă jur dacă îi deschid am în el doar pijama și trening, dacă este să mă duc la o petrecere nu o să am cu ce să mă îmbrac”, a declarat, în lacrimi Theo Rose, pe Instagram.

Se iubește cu nepotul lui nea Mărin

Chiar dacă este extrem de frumoasă și are mulți admiratori, Thea nu este singură. Ea se iubește de mai bine de trei ani, cu nnepotul lui nea Mărin Barbu, celebrul coregraf devenit faimos la Dansez pentru tine.

Theodora Diaconu a povestit că ea și Alex s-au cunoscut datorită pasiunii comune pentru muzica populară și că asta i-a legat și mai mult, însă deocamdată, dat fiind că are doar 22 de ani, nu are gânduri de măritiș.

„N-am așteptat o reacție anume de la părinții mei. E frumos, e deștept, e bine făcut, ce puteau să zică? Mama m-a înțeles. Eu am fost mereu cu bun-simt și am mers cu Alex acasă. Într-o seară le-am făcut cunoștință pur și simplu.

Am avut puține emoții cu tata. Dar i l-am prezentat și tata a spus: ‘Eu sunt taică-său’. Tata îmi spune că el mai vrea să facă o fată, că noi ne ducem la casele noastre. Deocamdată nu vreau să mă mărit”, declara în urmă cu ceva timp Thea Rose.

