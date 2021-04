Cine sunt ultimii doi Faimoșii care au intrat în comperiția de la Survivor. Un influencer și o acriță, gata să înfrunte provocările

Cucu (Adrian Cuc), ultimul concurent care a intrat în echipa Faimoșilor de la Survivor, este unul dintre fondatorii „Noaptea Târziu”, proiectul care în prezent are aproape două milioane de abonați pe canalul de YouTube.

La prima sa intrare pe traseu, în ediția Survivor din 29 aprilie, Cucu a adus un punct pentru Faimoși, iar coechipierii săi l-au felicitat.

În vârstă de 28 de ani, Cucu este absolvent al Facultății de Litere, secția Limbi Străine, este influencer, vlogger, cu multe apariții televizate în palmares.

Citește și: Maria Chițu și Albert Oprea, filmați în ipostaze tandre la Survivor România: “Iubi, vino aici”. Gestul intim făcut de Războinic în miez de noapte

În urmă cu ceva timp, Cucu mărturisea că inițial nu a crezut că poate avea succes alături de colegii săi de trupă.

„La început a fost destul de urât, am avut 7 like-uri și 7 dislike-uri, ne-am pus să dormim am zis că îl ștergem mâine, că ne facem de râs, dar dimineață când m-am trezit am început să primesc mesaje și am zis că o să continuăm cu „Noaptea târziu”, spunea Adrian Cuc despre clipul care avea să fie unul dintre cele mai vizualizate de pe YouTube.

Echipei Faimoșilor s-a alăturat și actrița Andreea Lobdă

Andreea Lobdă, originară din Iaşi, este actrița care dă viață personajului Aurica, din serialul „Moldovenii”, de la Kanal D.

Comedia are ca sursă de inspiraţie viaţa rurală din inima Moldovei, dominată de figuri reprezentative ale lumii satului precum preotul, dascălul, primarul sau omul de rând.

Tânăra urmat cursurile Facultăţii de Kinetoterapie, din cadrul UNEFS, timp de un an, dar a renunţat pentru că o sensibilizau suferințele persoanelor pe care trebuia să-i trateze.

La fel ca și Cucu, Andreea a adus de la prima intrare un punct pentru echipa Faimoșilor.

„Este cea mai grea competiție la care voi participa. Voi avea de învățat cele mai importante lecții. Nu am mai trăit în astfel de condiții, dar au fost zile în care poate nu mâncăm sau nu dormeam când eram pe platourile de filmare. Mă aștept să fie foarte greu. O să îmi fie dor de familie și cel mai mult îmi vor lipsi patul și pernă”, a declarat Andreea Lobdă.

Nu rata: Jador l-a dat de gol pe Zanni! Cum se autosatisfăcea fiul adoptiv al lui Alex Velea la Survivor România