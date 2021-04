Maria Chițu și Albert Oprea, filmați în ipostaze tandre la Survivor România: “Iubi, vino aici”. Gestul intim făcut de Războinic în miez de noapte

Maria Chițu și Albert Oprea au fost surprinși în ipostaze tandre pe platourile de filmare ale emisiunii “Survivor România”. Mai mult, îndrăgitul “Războinic” i-a făcut o mărturisire surprinzătoare blondei, iar pe imaginile imortalizate în miez de noapte apare și gestul intim petrecut între cei doi despre care ai lor colegi consideră că formează un cuplu.

Maria Chițu și Albert Oprea, pregătiți să își ducă relația la un alt nivel?

Pasionată de dansurile latino, Maria Chițu pare că l-a cucerit iremediabil pe Albert Oprea, care i-a mărturisit de curând că îi place cum a gestionat momentele tensionate care au existat de la intrarea ei în competiția care rulează la Kanal D. Cei doi dorm îmbrățișați și, recent, camerele de supraveghere au imortalizat o conversație din care se poate înțelege cât de apropiați sunt ei, de fapt.

Maria Chițu: Ce faci, bărbată-miu?

Albert Oprea: Te pup, iubi. Vino aici. Să știi că… uite nu ți-am zis până acum. Voiam să-ți zic, să nu crezi că ți-o zic doar așa, de caterincă, dar îmi place de tine. La modul că ai un punct de vedere, nu ți-a fost frică, că puteai fi și tu parte din turmă și să te pui… Tu ai venit lângă cine ai simți, cine e cel mai puțin ajutat, să zic așa.

Maria Chițu: Mi-a fost milă de tine.

Albert Oprea: Da? Ți-a fost milă?

Maria Chițu: Nu neapărat. Mi se părea o nedreptate.

Albert Oprea: Dacă ți-a fost milă, chiar aș vrea să te duci de aici, nu vreau milă, nu vreau!

Maria Chițu: Erai un pic neajutorat.

Nu rata: Surpriză în Joia Mare pentru fanii emisiunii Survivor România! Noi concurenți pășesc pragul competiției din Republica Dominicană

“Chiar uneori se țin în brațe sau dorm față-n față foarte apropiați”, a declarat Marius Crăciun de la “Survivor România”, sezonul doi.

Albert Oprea, cel mai votat “Războinic” de la “Survivor România”

În vârstă de 23 de ani, Albert Oprea este licențiat în Finanțe-Bănci și Administrarea Afacerilor, facultate terminată în cadrul Universității Titu Maiorescu. Tânărul antreprenor, așa cum se descrie pe social media, a ajuns favoritul publicului de la “Survivor România” pentru a șaptea săptămână la rând, în ciuda presiunilor făcute de colegii săi de echipă. El și-a arătat recunoștința față de cei de acasă, cărora le-a cerut scuze pentru perioada slabă din punct de vedere sportiv pe care o traversează în cadrul emisiunii care se filmează în Republica Dominicană.

“Le mulțumesc oamenilor de acasă că mă susțin. Îmi cer scuze în fața lor, că nu am adus puncte în utima perioadă. Am un blocaj de care nu am putut să trec. Sper să-mi revin, pentru că acești oameni mă votează și au încredere în mine. Nu e vreo relaxare, din contră, am pus o presiune pe mine și am tras echipa în jos. Îmi pare rău și în fața lor. Le mulțumesc oamenilor că au încredere în mine și sper să fiu mai bun cum își doresc ei și echipa”, a mărturisit Albert Oprea într-una dintre edițiile competiției care rulează la Kanal D.

Sursa foto: captură video Kanal D & Facebook / Survivor Romania