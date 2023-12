Cuibușorul lui Cristi Brancu, de la Prima Tv, construit pe terenul nevestei. Cum au decis cei doi să-și ridice vila

În anul 2008, Cristi Brancu și partenera sa Oana Turcu au găsit locul ideal pentru căminul lor. Au cumpărat un teren în Mogoșoaia, iar acolo și-au construit oaza lor de liniște și ceea ce numesc acasă. Cei doi și-au amenajat locuința după bunul plac și sunt cât se poate de mândri de rezultat. Cum arată casa celor doi?

Cristi Brancu și Oana Turcu sunt proprietarii mai multor imobile. Cei doi dețin câteva apartamente, o casă la mare, însă piesa de rezistență este casa din Mogoșoaia, la care au muncit mult să arate exact așa cum au visat.

Așa cum spuneam, în anul 2008, Oana Turcu și Cristi Brancu începeau amenajarea casei de vis pentru ei. Cea care a venit cu viziunea a fost partenera prezentatorului de la Prima TV și nu s-a oprit până când nu a atins rezultatul dorit.

Vara, treceam să culeg recolta de mere de pe teren, așa cum a fost și în vara lui 2008, când, împreună cu Cristi, am văzut o casă care arăta ca-n povești”, declara Oana Turcu.

Oana Turcu a fost cucerită de la prima privire de proprietatea din Mogoșoaia, așa că nu a stat mult pe gânduri și a început imediat să amenajeze casă după propriul plac.

Nu am întâlnit în viața mea un om care să fie atât de pasionat de designul caselor. În excursiile noastre, îi fac mereu plăcerea de a-i cumpăra revistele dedicate amenajărilor de case și de grădini. Casele care o atrag au amprenta mediteraneană. Consider că faptul că are un business de succes în industria cosmetica bio și-a pus amprenta pe modul în care a fost amenajată casa noastră. De exemplu, mobila este doar din lemn masiv, pentru că Oana iubește tot ce este natural”, declara și Cristi Brancu.

Oana Turcu nu a făcut o treabă excelentă doar în ceea ce privește locuința din Mogoșoaia. Se pare că partenera lui Cristi Brancu s-a dovedit un designer priceput, iar toate locuințele ei sunt amenajate într-un stil unic. Apartamentul din Capitală chiar a fost nominalizat la diverse concursuri de design interior.

„Nu am colaborat cu un designer, dar faptul ca am mers de zeci de ori in Italia, in casele partenerilor mei de afaceri din industria cosmetica, mi-a deschis gustul pentru frumos.

La Iași, cu ajutorul minunaților mei părinți, am unit două apartamente și am modificat totul, de mai multe ori, până a ieșit perfect. Apartamentul meu din centrul Capitalei a ajuns să fie nominalizat la diverse premii de design interior, după ce am lucrat cu specialiști din toata România ți din Italia pentru ca totul să fie perfect. La fel și locuința de la mare, care este ca un vis”, mai spunea Oana Turcu, în urmă cu ceva timp.