Culise incendiare din divorțul pe axa Messi – PSG. Apropiatul starului argentinian a dezvăluit ce s-a întâmplat

Lionel Messi (35 de ani) se află în centrul unui scandal de proporții după ce a plecat câteva zile în Arabia Saudită, fără acordul clubului PSG. Șefii parizienilor l-au suspendat pe argentinian pentru două săptămâni, iar aventura acestuia pe Parc des Princes pare că a ajuns la final. Un apropiat al lui Messi aduce însă noi detalii din culisele acestui conflict neașteptat. Se pare că suspendarea argentinianului a survenit din alte motive decât cele invocate în presă.

Aventura lui Lionel Messi la PSG se apropie de final, mai ales după evenimentele din ultimele zile. Starul argentinian a plecat în Arabia Saudită în zilele în care avea antrenamente alături de PSG, fără să anunțe conducerea clubului parizian. Supărați, șefii de pe Parc des Princes au decis să-l suspende pe Messi timp de două săptămâni, perioadă în care nici nu va fi plătit.

Detalii incendiare din culisele scandalului în care este implicat Lionel Messi

Se pare însă că suspendarea primită de Lionel Messi nu a survenit în urma plecării sale în Arabia Saudită. Potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres, un apropiat al starului argentinian a dezvăluit că șefii lui PSG au decis să-l suspende după ce acesta i-a anunțat că nu va mai rămâne pe Parc des Princes. Motivul invocat de Messi a fost faptul că formația din capitala Franței nu are un proiect viabil pentru viitor. În plus, amicul lui Messi a explicat că PSG nu avea programat niciun antrenament luni, atunci când argentinianul a plecat în Arabia Saudită. Decizia de a face o ședință de pregătire a fost luată după ce Messi plecase deja.

Contractul lui Lionel Messi expiră luna viitoare, iar în momentul de față este exclusă prelungirea sa, așa cum se preconiza înaintea izbucnirii acestui conflict.

Ofertă uriașă din Arabia Saudită pentru Lionel Messi. Din sezonul viitor argentinianul ar putea primi un salariu record

Jurnaliștii de la The Telegraph au dezvăluit că Lionel Messi are o ofertă extrem de tentantă din partea clubului Al Hilal. Saudiții sunt dispuși să-i ofere argentinianului un salariu uriaș de nu mai puțin de 400 de milioane de euro pe an. Potrivit jurnaliștilor britanici, tatăl lui Messi este cel care negociază deja contractul. Astfel, argentinianul ar putea primi un salariu de două ori mai mare decât cel al lui Cristiano Ronaldo, care încasează anual „doar” 200 de milioane de euro la Al Nassr.

Aceste zvonuri au fost confirmate și de Marco Kirdemir, agent FIFA și un apropiat al șefului de la PSG, Nasser Al Khelaifi. Kirdemir susține că dacă și familia lui Messi va fi de acord, acesta va juca din sezonul viitor în Saudi Pro League.

„Are ofertă de la Al-Hilal, clubul regelui saudit. S-a dus acolo ca să-i cunoască pe saudiți, să vadă locul în care este posibil să stea în viitor. Dacă familia își va da acordul, atunci va juca acolo”, a declarat Marco Kirdemir.

