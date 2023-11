Culiță Sterp, explicații în fața judecătorilor despre accidentul provocat în Cluj: „Mă trecea la baie și nu-mi amintesc”

La mai bine de un an de când a produs accidentul auto, Culiță Sterp le-a explicat judecătorilor din Cluj cum a decurs întreaga întâmplare. Manelistul a încercat să o convingă pe judecătoarea Mihaela Berensi să-i aplice procedura simplificată pentru că și-a recunoscut vina, dar cererea sa a fost respinsă. Nu este de mirare, din moment ce a fugit de la locul accidentului, consumase alcool, dar și substanțe interzise.

Pe data de 17 noiembrie, cântărețul de muzică de petrecere a provocat un accident în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. A trecut pe roșu, fără să se asigure și a lovit altă mașină. Dacă Sterp a scăpat fără probleme de natură medicală, celălalt șofer nu poate afirma același lucru. Bărbatul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pentru fapta sa, a fost, vreme de 8 luni, sub control judiciar.

Explicațiile lui Culiță Sterp pentru accident

Culiță Sterp susține că motivul pentru care a plecat de la locul accidentului este starea de șoc care îl cuprinsese în acele momente, fiind prima oară când este implicat într-un asemenea eveniment. De asemenea, credea că are nevoie la baie:

„A fost prima oară când am pățit așa ceva, îmi pare rău. Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie şi nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 de minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de şoc.

Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav”, a spus cântărețul pentru Clujust.

Cum justifică artistul rezultatul pozitiv de la Drug Test

La etilotest, polițiștii și-au dat seama că manelistul avea o alcoolemie de 0,41 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. În plus, probele biologice au scos la iveală și că Sterp Culiță consumase substanțe interzise:

„M-au testat cu aparatul etilotest și am fost condus la spital. Valoarea alcoolemiei era sub limita la care se face dosar penal și nu mă aflam sub influenţa substanțelor la data accidentului rutier, concluzie şi a medicilor de la Urgențe când m-au examinat clinic.

Nu mă pricep că nu sunt consumator, am fost cu prieteni la petrecere dar nu știu ce. Ce a ieșit la analiza cred ca aia e”, a declarat artistul pentru sursa citată anterior.

