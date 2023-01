Culiță Sterp, o nouă lovitură! Ce veste neașteptată a primit, după ce i-a fost respinsă cererea de a cânta în străinătate: „Acum este de negăsit, nu știm ce s-a întâmplat cu el”

Ghinioanele se țin lanț de Culiță Sterp. Artistul a primit o nouă lovitură, după ce magistrații au hotărât să nu-i mai permită deplasarea în străinătate. De acceastă dată, cântărețul a fost nevoit să își anuleze mai multe evenimente. Iată ce anunț a făcut recent.

Culiță Sterp are evenimente pe bandă rulantă și pentru că își dorește ca fani lui să îi fie alături de fiecare dată, îi ține la curent tot timpul cu programul concertelor sale. Artistul îi anunță pe admiratorii săi în ce orașe cântă, dar și în ce perioadă ajunge în zonele respective. Recent, pe pagina sa de Instagram, acesta a făcut un anunț neașteptat.

Fanii lui Culiță au primit o veste mai puțin plăcută și asta pentru că, artistul a fost nevoit să anuleze anumite spectacole, din cauza unor situații ce nu au ținut de el. Unul dintre concerte a fost anulat după ce organizatorii nu au mai fost de găsit.

„Dragii mei, după cum știți, pe data de 27 și 28 ianuarie noi trebuia să fim la Timișoara, iar pe data 28 la Târgu Lăpuș, la Maramureș. Aceste evenimente nu o să se mai țină. Nu este din cauza noastră, este strict din cauza organizatorilor.

Pe data de 27, omul de la restaurant, patronul, după ce am stabilit evenimentul în urmă cu trei săptămâni, acum este de negăsit, nu știm ce s-a întâmplat cu el, când l-a sunat managerul meu să semneze contractul. Pe data de 28 nu s-a terminat de renovat clubul la Maramureș, așa că noi am pus alte evenimente. Pe data de 27 ianuarie o să fim la Arad, iar pe data de 28 o să fim în Zalău. Vă așteptăm să ne distrăm acolo!”, a declarat Culiță Sterp, pe contul personal de Instagram.

Primele declarații ale lui Culiță Sterp, după accidentul rutier pe care l-a provocat

După această „palmă” pe care a luat-o de la viață, Culiță Sterp face tot posibilul să se reabiliteze și să rămână cu picioarele pe pământ. Cântărețul va fi nevoit să achite o amendă în valoare de 2.500 de lei și să fie pieton pentru următoarele 30 de zile. În același timp, Culiță se va supune unui control judiciar periodic.

Culiță Sterp și-a făcut curaj la câteva zile de la accident și a postat pe contul său de Instagram un mesaj în care a explicat întreaga situație. El a ținut să își asigure fanii că nu fuge de responsabilități, ba din contră, este mai prezent ca niciodată, însă face tot posibilul pentru a-și îndrepta greșelile.

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat.

Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”, și-a început declarația Culiță Sterp pe contul său de Instagram.