Totul a fost filmat! Culiță Sterp, cu tricoul pătat de ruj la o cântare: ”Mi-a făcut manevra!”

Culiță Sterp are evenimente pe bandă rulantă, din acest motiv artistul petrece destul de mult timp departe de familie. Nu de puține ori, fanii au întrebat-o pe Daniela Iliescu, logodnica cântărețului, cum a înțeles această situație, dar și cum reușește să stea liniștită având în vedere faptul că partenerul său este mereu înconjurat de femei frumoase. Se pare că artistul nu îi dă niciodată motive de gelozie blondinei, iar atunci când se confruntă cu o situație mai delicată vine cu dovezile necesare pentru a nu lăsa loc de interpretări.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că admiratoarele roiesc în jurul lui Culiță Sterp. Fanele artistului nu îi dau pace acestuia nici la eveniment și nici în viața reală, iar Daniela Iliescu a fost nevoită să ignore toate aceste semnale, care de altfel nu i-ar pune niciodată relația în pericol. De acest lucru a asigurat-o mereu Culiță pentru că artistul a demonstrat că ar face orice pentru familia lui.

Recent, cântărețul a fost prezent la un eveniment acolo unde, a fost protagonistul unei situații neprevăzute. Mai exact, într-o pauză, artistul a sesizat că avea tricoul pătat de ruj. Culiță a analizat repede situația și și-a dat seama că urma nu a fost de la vreo domnișoară ci chiar de la un tânăr care avea ruj întins pe față.

Mai în glumă, mai în serios, pentru a avea dovezi clare, artistul a făcut un filmuleț cu băiatul care ar fi putut să îi provoace o ceartă în casă.

„Deci dacă mă vede muierea acasă și zice că am ruj pe tricou, ca să știe de unde am. Să știi de unde am ruj pe tricou, uite de aici, să nu crezi altceva. A vrut să-mi facă manevra băiatul ăsta, bine că l-am prins la timp.”, a spus Culiță Sterp în filmulețul postat pe TikTok.

Oamenii legii i-au întrerupt artistului cânarea la Bihor

În urmă cu câteva săptămâni, Culiţă Sterp alături de întreaga lui formaţie au ajuns în Bihor, acolo unde artistul a fost aşteptat de sute de persoane. Cântăreţul a reuşit să îi bucure pe cei prezenţi cu melodiile sale până la un moment dat…

În toiul petrecerii, localul a fost împânzit de oamenii legii, iar spectacolul susținut de Culiță a fost întrerupt. Situaţia de la Bihor s-a viralizat rapid în mediul online, iar mai multe informaţii eronate au apărut în spaţiul public.

”Pentru cei care mă întrebați de ce a venit Poliția aseară la Bihor și mascații… a fost un simplu control de rutină. Oamenii pur și simplu și-au făcut datoria. Au vrut să vadă dacă suntem în regulă, cei care cântăm, cei care au organizat, pentru că au fost foarte mulți oameni acolo, în jur de 1.000 de persoane, nu știu exact, dar au fost foarte mulți oameni.

Eu, bineînțeles, sunt în regulă tot timpul, am un SRL cu care activez din 2017, băieții mei sunt angajați cu carte de muncă la mine pe firmă, noi lucrăm cu contract, tăiem facturi la toată lumea, suntem 100% în regulă, de asta nici nu mi-am făcut griji. Au venit oamenii, au verificat și au plecat, simplu”, a spus Culiță Sterp, în mediul online.