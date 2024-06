Culiță Sterp, incident neașteptat în aeroport: ”Curg apele pe mine! Trebuie să vină Poliția”

Culiță Sterp pare că este urmărit de ghinion, iar de fiecare dată când părăsește România are parte de evenimente neplăcute. După ce la începutul anului artistul și formația sa au fost jefuiți în Italia, acum cântărețul era să rămână și fără bani, după un concert în Londra. Se pare că acesta a avut câteva probleme la aeroport, iar oamenii legii au fost implicați și ei. Ce a pățit Culiță Sterp?

Culiță Sterp este unul dintre artiștii ce se bucură de un public mare, iar adesea acesta are concerte și în afara țării. Recent, cântărețul a onorat un eveniment în Londra, însă drumul spre casă a fost presărat cu numeroase peripeții. Artistul a trezit suspiciunea angajaților de la aeroport, care nu au ezitat și l-au data pe mâna Poliției. Însă, din fericire, în cele din urmă, Culiță Sterp a scăpat basma curată.

Culiță Sterp le-a dezvăluit fanilor din mediul online ce a pățit în Londra, în aeroport. Nervos, dar și făcând haz de necaz, artistul a mărturisit că era să piardă avionul, asta din cauza faptului că deținea prea mulți bani cash la el. Inițial, cântărețul a atras atenția prin faptul că bagajul lui era mult prea mare. Așa că personalul aeroportului i-a interzis să urce în avion.

Pentru a scăpa de problemă, Culiță Sterp a vrut să rupă roțile geamantanului său pentru ca acesta să se încadreze în dimensiunile cerute. Însă, văzând că își va distruge bagajul, personalul a decis să închidă ochii și să îi permită îmbarcarea. Dar problemele nu s-au oprit aici. După ce a primit acordul, artistul a fost întrebat ce are în valiză, iar acesta a făcut greșeala să spună că în bagajul lui se află mulți bani cash.

Cum se întorcea de la concert, Culiță Sterp avea valiza plină de bani, iar asta i-a pus pe gânduri pe cei de la controlul de securitate. Aceștia au chemat imediat Poliția, dar pentru că aceasta a întârziat să apară, artistul a fost lăsat, în cele din urmă, să urce în avion.

„Alta problemă! «Nu-ți încape bagajul în tăvița asta. Nu poți să-l iei cu tine». Am dat acolo să rup roțile, dacă rupeam roțile încăpea la fix. Când au văzut că vreau să rup roțile au zis: «Hai, te las să-l iei, dar ce mai ai în bagaj». «Pai mai am și niște bani». «Câți bani ai cash?». Aveam banii de la cântare. «Cum? Atâta cash?! Nu se poate! De unde ai banii ăștia?». Imigrări, să sune la Imigrări, să vină Poliția. Zic: «Domnule, în 20 de minute pleacă avionul. Trebuie să plec».

Au zis: «Nu, stai puțin, că trebuie să vină Poliția, că ai prea mulți bani cash la tine și nu te putem lăsa să treci cu banii ăștia». «Domnule, i-am luat de la cântare. Cum voiai să-i iau? Uitați-vă cine sunt!». I-am arătat pe YouTube. Se uita la mine, a sunat la Imigrări. Am așteptat 5 minute, am mai stat un pic, ăia tot nu veneau. Mi-au dat pașaportul, m-am dus. Când am ajuns la poartă, avionul avea întârziere 3 ore”, a povestit Culiță Sterp, în mediul online.