Cum a reușit Daniela Iliescu să treacă peste toate scandalurile. Ultimul a fost chiar cu soacra ei: „Mă supăra treaba asta...”

Daniela Iliescu este foarte apreciată în mediul online datorită felului ei de a fi. Iubita lui Culiță Sterp ține legătura constant cu cei care o urmăresc și le oferă acestora detalii inedite din viața și experiența ei. Nu mai este niciun secret faptul că de la începutul relației ei cu artistul, s-a confruntat și cu numeroase critici și vorbe grele. Chiar și așa, a făcut față cu brio situațiilor dificile, iar acum le-a mărturisit tuturor cum a reușit acest lucru.

Daniela Iliescu a trecut prin multe situații dificile, la începutul relației ei cu artistul Culiță Sterp. Povestea lor de dragoste a fost expusă publicului, tocmai prin prisma celebrității cântărețului. Aceasta s-a ales cu o mulțime de critici, până ca lumea s-o cunoască fix așa cum este. Acum, Daniela este foarte apreciată în mediul online, pentru felul ei sincer și direct de a fi. Mulți sunt cei care o laudă și pentru cum l-a crescut pe băiețelul ei, Milan, care a avut parte de o educație aleasă.

Pentru că urmăritorii ei din online au fost curioși cum a reușit tânăra să facă față cu brio situațiile grele, Daniela Iliescu a ales să le răspundă cu lux de amănunte. Iubita lui Culiță a dezvăluit că și-a dorit să fie rezervată în multe privințe, încă de la început, pentru că nu-i stă în fire să vorbească urât despre alte persoane. Chiar și așa, când a avut ceva de spus, mereu a spus fără să ezite.

Târziu am înțeles de ce se încearcă asta și de ce cu orice ocazie s-a încercat să se creeze o imagine urâtă. Până într-un punct când am zis: „OK, asta nu e despre mine, nu trebuie să o iau așa, nu trebuie să o iau personal, Dumnezeu va avea grijă de noi, de fiecare, eu trebuie doar să las timpul să își facă treaba, este important cum o știu apropiații mei, cum mă știe Dumnezeu când pun capul pe pernă’, în rest nu mi-a mai păsat”, a spus Daniela Iliescu, pe internet.

Daniela Iliescu a recunoscut că a lăsat timpul și karma să-și facă treaba și a preferat să stea în banca ei. Oamenii au început să o cunoască cu adevărat pe parcursul aparițiilor ei în mediul online, iar acum se numără printre puținele influencerițe îndrăgite.

„Iar despre cum fac față la toate situațiile și toate răutățile din online pe anumite subiecte, tot timpul mi-am pus în cap de când eram însărcinată, iar fetele care mă cunosc mă întrebau cum rezist și însărcinată.

Mereu am spus că o să las timpul să arate că așa cum suntem noi și cel mai mult îmi doresc să le dau timp pentru că am apărut nouă, nu mă cunoșteați, m-ați cunoscut datorită lui Culiță și el m-a scos în fața voastră.

Am zis că timpul o să își facă treaba, Karma la fel, pentru că eu cred în asta și Dumnezeu are grijă de fiecare în parte după acțiunile noastre. Dacă ar mai fi să spun ceva foarte sincer este că la un moment dat devine frustrant. Tu vrei să fie bine și te duci către oameni cu inima deschisă.

Eu mă duc către oameni cu inima deschisă și armonie, iar când lucrurile se întorc împotriva ta total opus, nu înțelegi de ce.

Mereu te întrebi cu ce ai greșit, dar până la urmă mi-am dat seama că nu e despre mine și că trebuie să-mi fac treaba în continuare treaba, așa cum sunt eu, oamenii care vor să mă aprecieze o să mă aprecieze, oamenii care n-o să mă aprecieze, n-o să mă aprecieze orice aș face, pentru că la un moment dat am încercat și asta, să încerc să fac extra și am zis: „dar eu pe cine încerc să impresionez?’ Eu te plac pe tine așa cum ești, tu trebuie să mă placi pe mine așa cum sunt”, a mai spus iubita lui Culiță Sterp.