Culiță Sterp, mesaj pentru Carmen de la Sălciua la un an de la despărțire: ”Credeam că ești a opta minune din întreaga lume”

La un an de la despărțire, Culiță Sterp i-a transmis fostei sale soții un mesaj extrem de emoționant.

Toată lumea a rămas șocată în momentul în care unul dintre cele mai iubite cupluri s-a destrămat. După fel și fel de acuzații de infidelitate și cuvinte dure, Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât, în urmă cu un an, să meargă pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI:CARMEN DE LA SĂLCIUA, ÎN TANDREȚURI CU NOUL IUBIT: ”TRĂIȚI-VĂ IUBIREA ȘI NU ȚINEȚI CONT DE NIMENI!”)

Carmen de la Săciua a trecut peste despărțirea de Culiță Sterp și trăiește acum o poveste de dragoste cu Cosmin Isăilă, bărbatul de care s-a îndrăgostit lulea. Culiță Sterp nu și-a găsit încă sufletul pereche și, la un an de la despărțirea de artistă, pare să fie puțin nostalgic. Cel puțin asta au dedus fanii din mesajul publicat pe Facebook. Mesaj care pare să îi fie adresat fostei sale soții.

„Azi este un an, an în care s-au întâmplat extrem de muulte conflicte, cuvinte, (etc). Treceau zile, nopţi, luni, săptămâni, chiar ani, trei ani, în care eu credeam că ești a opta minune din întreaga lume. Erau si momente in care mai ziceam ca se oprește timpul cand ești cu mine. Acum, azi am luat totul pe un alt drum și poate că e mai bine așa”, a scris Culita Sterp pe pagina lui de Facebook.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să se despartă

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze. (VEZI ȘI: CÂTE CLASE ARE CARMEN DE LA SĂLCIUA: ”ATÂT DE TARE AM VISAT…”)

”Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.”, a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.