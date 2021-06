Culiță Sterp rememorează momentele de la Survivor: ”N-am crezut că o să mănânc din gunoaie”

Nu mai puțin de cinci luni a ”supraviețuit” Culiță Sterp în Republica Dominicană, timp în care a fost nevoit să recurgă la gesture la care nu s-ar fi gândit niciodată că le va accepta.

Cântărețul a fost descalificat de la Survivor România după ce a refuzat să intre pe traseu. Dar i-au fost de ajuns cele cinci luni de chin, mai mult, dorea să ajungă acasă, pentru a fi lângă iubita lui însărcinată. „N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau și mă uitam în el.

Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo. Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată – să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie", a dezvăluit Culiță Sterp.

Culiță Sterp rememorează momentele de la Survivor România

Ce spunea Culiță Sterp după ce a fost descalificat de la Survivor România: „Am ajuns până aici, m-am uimit și pe mine și pe familia mea. Din păcate nu mai pot continua pentru că se apropie momentul când voi deveni tătic și trebuie să fiu lângă Daniela. M-am simțit vinovat că nu am fost lângă ea. O visam în fiecare noaptea, pe mama și pe frații mei, pe care nu i-am mai văzut de cinci luni. A fost experiența vieții mele. M-a învățat multe lucruri, m-a schimbat și mă simt un om schimbat.

Am învățat să apreciez ce am acasă, familia mea. Mă bucur că am cunoscut oameni minunați aici. În această competiție nu m-am certat cu nimeni, ci doar am avut discuții cu două fete. Cred că după ce o să iasă din competiție o să rămân prieten cu mulți dintre ei. Sper că oamenii de acasă o să mă înțeleagă și nu o să fiu judecat.

Vreau să ajung sănătos acasă și să-mi văd iubita și copilașul, să-mi reiau viața. Vreau să-mi țin învățăturile de aici toată viața, să plec cu un bagaj spiritual și mental de aici, să fiu un om schimbat pentru toată viața. Cel mai dor o să-mi fie de mare și de nisip. M-aș întoarce în vacanță aici cu nevasta și copilul să văd locurile unde am stat jumătate de an”, a declarat Culiță Sterp.