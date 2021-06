Carusel de emoții pentru Culiță Sterp de la Survivor. Faimosul și-a cunoscut nepoțica: „Îmi vine să plâng”. VIDEO

De când s-a întors de la Survivor Culiță Sterp a trecut printr-un carusel de emoții. Mama și fratele lui l-au așteptat la aeroport, dar adevărata surpriză a venit acasă, acolo unde a văzut pentru prima dată pe Daniela însărcinată în luna a opta și a cunoscut-o pe nepoțica său.

Printre lucrurile pe care Culiță Sterp le-a ratat cât timp a fost în Republica Dominicană, se numără și nașterea primei sale nepoate. Ileana Sterp, a născut o fetiță perfect sănătoasă.

S-a lăsat cu lacrimi de bucurie

Așadar, înainte de a deveni tată, Culiță se bucură de statulul de unchi. Întâlnirea cu nepoțica lui l-a emoționat extrem de tare. Faimosul a izbucnit în plâns când a ținut-o pe Carla pentru prima oară în brațe.

„Vai, ce frumos ești! Săracul, chiar ai slăbit mult… Hai să vezi ce avem aici!”, a remarcat din nou mama Geta când și-a văzut fiul. În momentul în care fetița și-a făcut intrarea, atenția lui Culiță Sterp a fost captată de către cel mai nou membru al familiei:

„Vai, nu cred! Cine e aici?! Vin-o încoace! Îmi vine să plâng. Ce mare e! O să am și eu un d-ăsta mic”, a spus Culiță. „O să fii și tu tată în curând!” a spus, la rândul ei, sora Faimosului.

Culiță Sterp a părăsit Survivor România

„Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu, când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de două, trei luni. Când am văzut că s-au făcut cinci luni, am zis: aoleo, se naște băiatul meu! Mai ales în ultima lună, o visam pe Daniela.

Am visat că a născut și că băiatul meu avea 7 ani și a venit la Survivor. Îmi stătea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua.

Aici e premiul Survivor, la ea în burtă! Mama și-a dorit să vin cu trofeul acasă, dar a recunoscut și ea că trofeul meu e copilul.

Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător! Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec. Am slăbit 17 kilograme în Dominicană. Am avut 105 când am plecat și acum am 88”, a spus Culiță Sterp în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Momentul îl puteți vedea la minutul 26

