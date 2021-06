Cum a reacționat Culiță Sterp când și-a văzut iubita însărcinată, după revenirea de la Survivor România

Culiță Sterp abia aștepta să ajungă acasă la iubita lui însărcinată. Concurentul de la Survivor România a părăsit competiția din republica Dominicană și a ajuns în țară pe 31 mai. Daniela, partenera sa, urmează să nască pe data de 10 iunie.

Când a ajuns acasă la iubita lui în Hațeg, Culiță a mărturisit că a avut emoții incredibile.

„Când am văzut-o, vai de capul meu, am zis că nu mai ajungeam la momentul ăsta odată. Așteptam să intru pe ușa asta, Doamne Dumnezeule!”, a spus cântărețul.

Aceleași emoții le-a împărtășit și Daniela „L-am îmbrățișat, nu-mi venea să-I mai dau drumul. L-am văzut slab ca în liceu”.

Culiță și Daniela vor avea un băiețel

Cei doi urmează să aibă primul lor copil, un băiat al cărui nume nu l-au hotărât încă.

„Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu, când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de două, trei luni. Când am văzut că s-au făcut cinci luni, am zis: aoleo, se naște băiatul meu! Mai ales în ultima lună, o visam pe Daniela. Am visat că a născut și că băiatul meu avea 7 ani și a venit la Survivor. Îmi stătea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua.

Aici e premiul Survivor, la ea în burtă! Mama și-a dorit să vin cu trofeul acasă, dar a recunoscut și ea că trofeul meu e copilul. Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător! Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec. Am slăbit 17 kilograme în Dominicană. Am avut 105 când am plecat și acum am 88”, a spus Culiță Sterp în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

„Eu am crezut că concursul trebuia să dureze până la sfârșitul lui mai. În ultimul timp am devenit agitată. În fiecare zi lumea mă întreba când vine Culiță, dacă va fi lângă mine când nasc. Mama Geta îmi spunea să fiu puternică. Am și plâns că am crezut că nu vine. Nu m-am așteptat însă să renunțe, am rămas mută când a zis că nu mai calcă pe traseu. Am fost super surprinsă. Avem o listă întreagă cu nume pentru copil”, a declarat și Daniela.