Iubita lui Culiță Sterp a născut? Daniela Iliescu a ajuns la spital „Știți cine îmi captează toată atenția acum”

Iubita lui Culiță Sterp a anunțat că va naște pe data de 10 iunie, însă, o postare recentă a ei pune pe gânduri internauții. Daniela Iliescu a ajuns la spital și ar părea că a devenit mămică mai devreme de termenul spus.

Acum că și nerăbdătorul tătic a ajuns acasă, Daniela s-a simțit, probabil, pregătită să-l aducă pe lume pe fiul lor.

După ce a ajuns la spital și medicii s-au ocupat îndeaproape de viitoarea mămică, aceasta a reușit să posteze și un mesaj pe contul său de socializare pentru fanii săi.

Daniela le-a mulțumit tuturor pentru cuvintele frumoase, dar s-a scuzat și pentru faptul că nu mai poate răspunde la toate mesajele, ținând cont că toată atenția este acum asupra lui Culiță Sterp.

„Mulțumesc din suflet pentru toate mesajele! Vă promit că le citesc pe toate și îmi pare rău că nu pot răspunde fiecăruia în parte, dar știți cine îmi captează toate atenția acum”, a scris iubita lui Culiță Sterp, pe contul ei de Instagram.

Culiță Sterp a părăsit Survivor România

„Este cea mai grea perioadă din viața mea. Eu, când am plecat la Survivor, am crezut că nu voi rezista mai mult de două, trei luni. Când am văzut că s-au făcut cinci luni, am zis: aoleo, se naște băiatul meu! Mai ales în ultima lună, o visam pe Daniela. Am visat că a născut și că băiatul meu avea 7 ani și a venit la Survivor. Îmi stătea gândul numai acasă. Nu mai puteam continua.

Aici e premiul Survivor, la ea în burtă! Mama și-a dorit să vin cu trofeul acasă, dar a recunoscut și ea că trofeul meu e copilul. Dacă nu era situația de așa natură, mă vedeam câștigător! Aveam foarte mulți susținători, mă votau și mai tare când am zis că vreau să plec. Am slăbit 17 kilograme în Dominicană. Am avut 105 când am plecat și acum am 88”, a spus Culiță Sterp în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

