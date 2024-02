Culiță Sterp revine la Survivor?! A primit deja oferta de la producătorii PRO TV: ”Mi-au spus că-mi dau...”

Culiță Sterp a făcut noi declarații despre Survivor All Stars, după scandalul imens în care este implicat fratele său! Cătălin Moroșanu și Iancu Sterp au avut parte de o ceartă în toată regula, după de faimoșii au câștigat jocul de recompensă de săptămâna trecută. Spiritele s-au încins, iar faimosul și războinicul au fost la un pas de bătaie. Iancu a avut și o discuție aprinsă cu Jador, care ar fi continuat în afara emisiunii între familia Sterp și familia cunoscutului manelist. Culiță s-a gândit să-și ia zborul spre Republica Dominicană, mai ales că producătorii de la Survivor l-au sunat din nou și i-au oferit o sumă uriașă.

Un scandal în toată regula a avut loc la Survivor All Stars. Cătălin Moroșanu și Iancu Sterp au fost la un pas de bătaie (VEZI AICI) însă nu acesta a fost singurul incident în care a fost implicat războinicul. Între Iancu și Jador a avut loc o discuție aprinsă, care ar fi continuat și-n afara emisiunii, între cele două familii ale lor. Camelia Dumitrache, sora lui Jador, făcea dezvăluiri tulburătoare și o acuza pe mama lui Iancu de comentarii jignitoare și rasiste. (AICI ÎNTREAGA POVESTE)

După tot scandalul dintre Iancu, Moroșanu și Jador, se pare că producătorii emisiunii l-au sunat pe Culiță Sterp să se ducă în Republica Dominicană. Chiar el a mărturisit în văzul tuturor că i s-au oferit mult mai mulți bani pentru a se duce în jungla dominicană, să ia parte la această experiență. Cântărețul a refuzat oferta bănoasă, căci are prea multe evenimente la care este nevoit să se prezinte. Însă chiar și așa, a recunoscut că s-ar fi dus pentru a-și revedea fratele, mai ales după întreaga situație controversată care a apărut pe post.

„M-au sunat ieri din nou. Am mai fost chemat la Survivor, la început, dar nu m-am putut duce pentru că am mult de cântat. Am în fiecare weekend câte 3 cântări. Acum, banii ăia pe care-i primesc acolo, îi fac și-n țară la cântat. Acum parcă m-aș duce, cum e fratele meu acolo și cum a fost și cearta asta dintre ei…m-aș duce puțin pentru el, și că mi-e dor de el, că vreau să-l văd.

CITEȘTE ȘI: IANCU STERP ȘI JADOR AU TRIȘAT LA SURVIVOR ALL STARS?! CULIȚĂ STERP S-A DAT DE GOL ȘI A STÂRNIT UN VAL DE CONTROVERSE

Culiță Sterp l-a tras la răspundere și pe Jador pentru discuțiile aprinse pe care faimosul le-a avut cu Iancu. Doar că, seara trecută, a făcut declarații surprinzătoare despre „amicul” său. Cântărețul susține că nu îi poartă dușmănie, doar că s-a supărat pentru că era vorba despre fratele lui. Chiar și așa, Culiță este de părere că Jador este un bărbat sufletist, nicidecum un om rău.

„Îmi mențin ceea ce am spus, nu e ok ceea ce a făcut în legătură cu fratele meu. Eu nu am nicio treabă cu el și nici nu am dușmănie pe el, Doamne ferește. E o chestie strict legată de competiție și știu că el nu e un om cu suflet rău, că poate a doua zi îi pare rău de ce a zis. Dar e vorba de fratele meu, eu nu pot să nu mă bag pentru ei, pentru familia mea eu…poate să-mi zică oricine ce mi-ar zice, că eu nu mă supăr, dar când e vorba de familia mea nu pot, pentru ei intru în mormânt dacă e nevoie”, a continuat artistul.